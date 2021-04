Il mega evento di marzo targato Xiaomi è giunto al capolinea, ancora ci rimbomba la testa per tutti i prodotti presentati. Uno dei modelli più attesi era senza dubbio il Mi MIX Fold, primo pieghevole del brand, ma in termini di hype Mi 11 Ultra non scherzava e le attese non sono state tradite. Si tratta di certo di un flagship atipico, non per tutti, ma i passi avanti sono innegabili (specie sul comparto fotografico: qui trovate il giudizio di DxOMark mentre in questo articolo un confronto con i top del momento). Comunque se volete scoprire i segreti del top di gamma non perdere il primo video teardown dedicato a Xiaomi Mi 11 Ultra!

Aggiornamento 07/04: a fine articolo trovate un nuovo video teardown, questa volta realizzato direttamente da Xiaomi e dalla durate più contenuta.

Xiaomi Mi 11 Ultra protagonista di un video teardown: ecco il flagship smontato

Il flagship è un concentrato di tecnologia ma si comunque di dispositivo dal prezzo salato (ovvero 1.199€ in Europa). Siete semplicemente curiosi oppure avete messo gli occhi su Xiaomi Mi 11 Ultra? Allora questo teardown potrebbe fare al caso vostro dato che il device viene smontato ed analizzato pezzo per pezzo. Se avete remore sul prezzo, di certo scoprire com'è fatto il top di gamma potrebbe rendere un po' più leggera la cifra.

Com'è facile immagina il pezzo forte dello smartphone è il modulo fotografico, un pannello enorme che ospita la tripla camera ed il display secondario. Per chi si fosse perso qualche dettaglio, Xiaomi Mi 11 Ultra utilizza un mini schermo AMOLED posteriore utile per scattare selfie sfruttando la fotocamera principale. In realtà questo può essere utilizzato anche per visualizzare ora e data (tramite l'Always-On Display) oppure le notifiche.

Ovviamente vi lasciamo alla visualizzazione del video ma con una piccola chicca: il motivo per cui Xiaomi ha optato per un punch hole a sinistra (e non centrale) è semplicemente la mancanza di spazio a causa di un modulo fotografico troppo grande!

Ecco il teardown ufficiale | Aggiornamento 07/04

Dopo aver visto il lungo teardown di alcuni giorni fa, ecco che anche Xiaomi vuole dire la sua sul nuovo Mi 11 Ultra con un breve video ufficiale in cui fa il punto della situazione in merito alle caratteristiche del dispositivo. Rispetto al video precedente (di oltre 13 minuti) in questo caso si tratta di una clip molto più corta ed accessibile, in cui l'azienda cinese mostra e spiega brevemente i vari componenti del super flagship.

Ormai Xiaomi Mi 11 Ultra non ha quasi più segreti: uno degli ultimi riguarda il suo Second Display, composto niente meno che… da una Mi Band 5!

