Uno dei settori in cui Xiaomi si sta prendendo una bella fetta del mercato è sicuramente quello video. Ultimamente però pare che nei suoi modelli di smart TV top gamma, Xiaomi abbia inserito delle pubblicità all'avvio, quindi ha dovuto dare delle spiegazioni.

Smart TV Xiaomi: ecco perché hanno una pubblicità all'avvio

A rivelare la questione è stato un utente di Weibo, che ha spiegato come sulla sua Redmi TV Max 98 fosse presente una pubblicità all'avvio. Questo ovviamente ha destato dei dubbi tra i vari utenti, che sui modelli meno prestanti non hanno affatto di questi “problemi”. E Xiaomi ha dovuto spiegare, in un documento ufficiale, perché accade tutto questo.

Secondo l'azienda, la fascia alta delle Mi TV, quindi la sopracitata Max 98, OLED Master da 65″ e la Transparent OLED da 55″ hanno inserita una whitelist di inserzionisti di alta fascia (Gucci, Bottega Veneta, ecc.) che inseriscono i loro annunci in queste smart TV top gamma, quindi più si sale di livello, più la profilazione sarà accurata, ma non è possibile rimuoverle in alcun modo. Anomalo, penserete voi. E invece no, perché in Cina questa profilazione e soprattutto questi annunci sembrano all'ordine del giorno, con anche alcune regolazioni governative.

Infatti, non possono durare più di 30 secondi, ma deve passare almeno un secondo per rimuoverlo dall'interfaccia. E i dubbi scattano proprio in merito a questo: “perché non posso scegliere di rimuovere questa pubblicità all'avvio?“. Anche perché, come già citato, nei modelli minori questo non avviene. E infatti molti utenti lamentano che a consigliare un'alternativa Xiaomi alle note Sony o Panasonic si rischia solo di fare “brutta figura” proprio a causa di questa situazione.

In ogni caso, noi utenti occidentali non dobbiamo temere questa cosa, in quanto da noi le smart TV Xiaomi arrivano con Android TV che è esente da questa profilazione che porta poi agli annunci, come accade invece con MIUI for TV ed accadeva anche alcuni anni fa ai primi modelli Global. E menomale, aggiungeremmo!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu