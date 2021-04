Nella sua presentazione del 29 marzo 2021, Xiaomi ha riportato in auge il display secondario su uno smartphone. Infatti, Xiaomi Mi 11 Ultra è dotato di un second display, una mini soluzione utile per varie funzioni, ma che in realtà ha lo stesso pannello della Mi Band 5.

Xiaomi Mi 11 Ultra: ecco perché il second display è lo stesso di Mi Band 5

A raccontare questo particolare dettaglio è stato proprio il CEO di Xiaomi, Lei Jun, che ha spiegato come per il mini display del suo nuovo flagship Mi 11 Ultra ha proprio lo stesso display della precedente Mi Band 5. I motivi di questa scelta possono essere molteplici, ma quello più accreditato è sicuramente quella del riciclo di componenti per una feature comunque secondaria.

Ricordiamo che il display di Xiaomi Mi Band 5 è un pannello AMOLED da 1.1″, che però ha una visualizzazione più avanzata rispetto a quella della smartband 2020 del brand. Tornando ai motivi della scelta, è molto probabile che la diagonale fosse quella ideale per poter essere inserita nell'enorme bumper che compone anche il comparto fotocamera. In ogni caso, su Mi 11 Ultra dal mini display potrete visualizzare i vostri selfie fatti con fotocamera posteriore, visualizzare le chiamate in entrata o semplicemente guardare l'orario.

Non si sa se in futuro questo accadrà anche con i display di Mi Band 6, che potete acquistare qui, ma resta improbabile, in quanto seppur full screen, è una soluzione circolare e salvo stravolgimenti di design e riproposizioni del second display da parte di Xiaomi, non sembra una strada percorribile.

