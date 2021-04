L'abbiamo attesa per mesi e mesi tra speculazioni, ipotesi più o meno fantasiose e scatti rubati ma alla fine la nuova versione della smartband di Xiaomi è arrivata e ha dalla sua un ampio display tutto schermo. Se anche voi puntate a mettere le mani sull'intramontabile wearable, ecco dove comprare Xiaomi Mi Band 6!

Xiaomi Mi Band 6 disponibile in Italia: dove comprare la nuova smartband

Per sapere tutte le novità della smartband date un'occhiata all'articolo dedicato. Inoltre qui trovate un confronto con le principali rivali del momento, in modo da farvi un'idea delle novità e delle differenze con altre fitness tracker. Ma dove comprare la nuova Xiaomi Mi Band 6 in Italia? Purtroppo per acquistare l'indossabile nel nostro paese dovremo necessariamente attendere fine aprile, quando sarà commercializzato al prezzo di 49.9€. Il lancio è atteso, ovviamente, nei Mi Store, nello shop online di Xiaomi Italia, su Amazon e nei principali punti vendita di elettronica.

Tuttavia se proprio non volete restare con le mani in mano e – contemporaneamente – mirate già al risparmio c'è una soluzione grazie a Banggood.

Codice sconto Banggood per Xiaomi Mi Band 6

La nuova Xiaomi Mi Band 6 ha debuttato su Banggood in offerta con codice sconto ad un prezzo interessante. Vi segnaliamo però che il dispositivo viene proposto nella sua incarnazione China (senza NFC), quindi in lingua cinese o inglese. Comunque si tratta ormai di una tradizione consolidata: le varie smartband rilasciate fino ad ora hanno tutte ricevuto l'aggiornamento con la lingua italiana non appena disponibile, quindi è lecito ipotizzare che avverrà lo stesso anche per la Mi Band 6.

Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

