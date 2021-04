La compagnia cinese ha lanciato un nuovo prodotto su Xiaomi YouPin: si tratta di un pratico supporto per smartphone che – grazie all'utilizzo dell'AI – è in grado di seguire l'utente durante le riprese, con movimenti a 360°. Ecco tutti i dettagli su prezzo, caratteristiche e funzionamento del nuovo accessorio del brand!

Xiaomi YouPin presenta il supporto per smartphone con AI di Xiaovv, soluzione intelligente ed economica

Il supporto per smartphone con AI arriva su Xiaomi YouPin sotto il brand Xiaovv, marchio che conosciamo bene, specializzato appunto in telecamere e dispositivi affini. Il design è perfettamente in linea con lo stile minimale della compagnia di Lei Jun, con un corpo bianco da 187.5 x 100 mm per un peso di 310 grammi. Il dispositivo integra una fotocamera con sensore per il riconoscimento AI dell'utente ed un meccanismo di rotazione a 360°. In questo modo è possibile registrare video (o effettuare videochiamate) sfruttando un supporto per smartphone in grado di seguire i movimenti.

Come specificato poco sopra, è presente un sensore gestito dall'intelligenza artificiale, in grado di riconoscere la figura umana e seguirne i movimenti (sia per quanto riguarda quelli del viso che del corpo). L'alloggiamento per lo smartphone è particolarmente sicuro, con un morsetto dotato di cuscinetti in silicone, in modo da evitare graffi lungo i bordi. Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, il dispositivo offre un'autonomia fino a 6/8 ore e si ricarica tramite una porta USB Type-C.

Ovviamente, trattandosi di un prodotto lanciato su Xiaomi YouPin è impossibile non aspettarsi un prezzo abbordabile: infatti il nuovo supporto per smartphone con AI di Xiaovv viene proposto a circa 24€ al cambio attuale, ossia 189 yuan.

