La Cina prepara le reti 6G: abbiamo già una data di lancio

Quando si parla di connettività, la Cina è sempre in prima linea e lo dimostrano gli sviluppi tecnologici in corso per la corsa al 6G. Basti vedere il lancio del primo satellite 6G al mondo lo scorso inverno, nel mentre molti si chiedono ancora quando il 5G arriverà nelle proprie città. A questo punto la palla è passata agli operatori e ai costruttori di infrastrutture, dovendosi occupare di tirar su una rete che sia quanto più capillare possibile. Ci vorrà ancora tempo prima che il 5G diventi una realtà concreta nella nostra quotidianità, ma nel frattempo i centri di ricerca e sviluppo si preparando a far debuttare il 6G.

Il 6G arriverà prima di quanto si creda, soprattutto in Cina

A tal proposito, un ente industriale finanziato dal governo della Cina ha provveduto a pubblicare un paper a tema 6G. Nel documento vengono affrontati argomenti chiave quali applicazioni per le reti di prossima generazione e le tecnologie necessarie per metterle in pratica. Ovviamente non potevano mancare accenni alle prestazioni, sottolineando come il 6G potrebbe garantire velocità fino a 10 volte superiori al 5G. Dati su cui è in corso un dibattito, anche perché Huawei ha puntato ben più in alto, dichiarando velocità fino a 100 volte superiori. Performance che si prospettano necessarie per mettere in atto tecnologie quali comunicazione olografica, interconnessione sensoriale, copertura globale e molto altro. Tutti argomenti che ad oggi sembrano quasi fantascienza ma che si prospettano più concrete di quanto si possa credere.

All'interno dei paper che arrivano dalla Cina si parla anche di date, per quanto sia tutto da prendere con le pinze. D'altronde mancano ancora diversi anni e tutto è ancora da scrivere, ma manca meno tempo di quanto qualcuno potrebbe pensare. Nel paper viene tracciato un piano per guidare il settore verso il 2030, anno indicato come quello di debutto per le prime offerte telefoniche in Cina. Una data comunque plausibile e verosimile, se si pensa che in media passano 10 anni fra un salto generazione e l'altro in campo connettivo.

