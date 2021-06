Con l'estate entrata nelle nostre giornate, è tempo di foto all'aperto e soprattutto ai vari eventi cui partecipiamo. Quindi, un gimbal smart per smartphone è uno strumento ideale per questo tipo di evenienza e Zhiyun ha la soluzione pronta all'uso con i suoi Smooth X ed XS.

Zhiyun Smooth X e XS: dove comprare e i dettagli sui gimbal smart

Partendo dal modello Zhiyun Smooth X, abbiamo una struttura tascabile a 2-assi, con un'estensione per selfie che fa va dai 10 ai 20″, che può essere utilizzato sia in verticale che in orizzontale. Inoltre, sono presenti vari tasti dedicati allo scatto ed alla registrazione, collegando il gimbal Zhiyun allo smartphone con l'applicazione ZY Cami, da cui potrete anche modificare e personalizzare i vostri contenuti foto e video.

Se guardiamo invece al modello Zhiyun Smooth XS, abbiamo un prodotto sempre tascabile, con un'estensione da 260 mm, con possibilità di applicare un treppiedi al fine di ottenere scatti sempre molto stabili. Anche qui non mancano varie funzioni smart grazie ai tasti dedicati e l'applicazione ZY Cami, che permette quindi di ottenere contenuti multimediali di qualità, come per esempio video in Time-Lapse, Slow-Motion e Panorama.

Ma dove possiamo comprare i gimbal per smartphone Zhiyun Smooth X e XS? Li trovate sullo store ufficiale del brand ad un prezzo molto interessante, ottenibile grazie al codice sconto dedicato, senza dimenticare la spedizione gratuita. Trovate il box con il link qui in basso.

