Quando si guarda ad uno smartphone non propriamente top gamma, si cercando quelle caratteristiche che lo rendano un ottimo concentrato di rapporto qualità/prezzo. Uno di questi potrebbe essere il nuovo Samsung Galaxy M12, entry-level dalle specifiche tecniche tutto sommato buone ad un prezzo davvero interessante.

Samsung Galaxy M12: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Il design segue il trend della fascia di prezzo con un bumper fotocamera quadrato in alto a sinistra, ma ciò che caratterizza l'M12 è sicuramente la trama a righe che lo rende elegante e sicuramente originale. Passando all'hardware, si parte con un chipset Samsung Exynos 850, con GPU Mali-G52, con un comparto memoria composto da 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibili fino ad 1 TB. Per il display abbiamo un pannello da 6.5″ con risoluzione HD+ ma con refresh rate a 90 Hz.

Guardando poi al comparto fotocamera, Samsung Galaxy M12 si avvale di un modulo a 4 sensori, con il principale da 48 MP f/2.0, coadiuvato da un ultra-grandangolare da 5 MP f/2.2, un macro da 2 MP f/2.4 ed un sensore di profondità da 2 MP f/2.4. Per la selfie camera è presente un sensore da 8 MP f/2.2 chiuso in un drop notch. La batteria, vero clou dello smartphone, è composta da un modulo da 5.000 mAh, ricaricabile rapidamente a 15W. Il sensore d'impronte è laterale, per il software abbiamo Android 11 customizzato con One UI Core.

Samsung Galaxy M12 – Prezzo e disponibilità Italia

Il nuovo Galaxy M12 sarà disponibile nelle prossime settimane in Italia con un prezzo di listino fissato a 179.90€, che per quello che offre è sicuramente inquadrato in una categoria sempre più agguerrita.

