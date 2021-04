La connettività super veloce è ormai appannaggio quasi di tutti, anche in Italia. Di conseguenza, anche i prodotti adibiti a garantire la connessione iniziano ad avere prezzi più accessibili. Ed è il caso del nuovo Honor Router X3 Pro, dotato di buone specifiche ed un prezzo molto competitivo.

Honor Router X3 Pro: tutto sul nuovo Gigabit Dual Band

Se guardiamo al design del prodotto, non si discosta molto dal Router 3 arrivato in Italia, che però è molto più prestante. Ha dalla sua di essere davvero sottilissimo (è spesso poco meno di 4 cm quando sono chiude le antenne), oltre che molto leggero (246 grammi). Ciononostante, garantisce buone prestazioni per quanto riguarda la connessione. Infatti, riesce a raggiungere in Dual Band simultaneo fino a 1167 Mbps, dotandosi di 4 antenne con velocità adattiva dai 10 ai 1000 Megabit, e supporto adattivo WAN/LAN. Sono inoltre presenti ben 4 porte Ethernet.

A muovere il router è un chipset RTL8198D Dual-Core a 900 MHz, quindi con una potenza che definiremmo sufficiente. Le chicche di questo router però sono la possibilità di configurarsi in una rete Mesh e di collegarsi all'applicazione HiLink (di proprietà di Huawei) per gestire da smartphone tutte le impostazioni.

Il nuovo Honor Router X3 Pro è attualmente disponibile in Cina all'ottimo prezzo al cambio di circa 18€ (139 yuan). La speranza è che possa arrivare anche da noi, magari come seria alternativa economica ad altre soluzioni più costose, come già accaduto per il modello Router 3, che si poneva come soluzione Wi-Fi 6+ a prezzo inquadrato.

