Dopo il debutto in Italia, finalmente il nuovo Realme 8 Pro è disponibile all'acquisto per tutti (lo trovate qui) e nemmeno il tempo di mettere piede fuori dalla scatola che ecco arrivare un aggiornamento software, con le ultime patch di sicurezza di aprile 2021, seguito a ruota anche da un secondo update. Andiamo a scoprire il changelog completo e tutte le novità in arrivo per il mid-range.

Aggiornamento 13/04: arriva il secondo aggiornamento in un mese. Trovate tutti i dettagli e le novità all'interno dell'articolo, nella sezione dedicata.

Realme 8 Pro: tutte le novità del nuovo aggiornamento

RMX3081_11_A.27 | Changelog

Oltre a puntare alla sicurezza con le nuove patch di Android, l'update di Realme 8 Pro va anche a migliorare ed ottimizzare altri aspetti del dispositivo. Il firmware aggiunge la modalità Hyper Motion Slo-Mo alla fotocamera posteriore e aggiorna lo stile del watermark. Ulteriori novità ottimizzano il funzionamento della fotocamera posteriore, intervenendo su eventuali alterazioni dei colori e sull'effetto flicker durante lo scatto in alcuni scenari.

In termini di sistema, sono stati risolti eventuali difficoltà relative allo scorrimento verso il basso per espandere la barra di stato all'accensione e relative alla richiesta di ripristino non riuscita nella barra delle notifiche.

L'aggiornamento richiede un download di circa 330 MB e dovrebbe raggiungere tutte le unità nell'arco di una o due settimane, come confermato dalla stessa compagnia. Ricordiamo che questo è il primo aggiornamento post lancio, mentre prima del debutto Realme 8 Pro aveva ricevuto un update per introdurre le funzioni Starry Mode e Starry Timelapse.

RMX3081_11_A.28 | Changelog | Aggiornamento 13/04

A distanza di alcune settimane dal primo aggiornamento, Realme 8 Pro riceve la seconda release software: siamo a due in un mese, per la gioia degli appassionati. Per quanto riguarda la versione RMX3081_11_A.28, l'update arriva con un peso di 267 MB e porta con sé alcune migliorie per la fotocamera ed il lettore d'impronte digitali. Risolto anche il problema dei lag in caso di batteria scarica.

Rete Risolto un problema alla rete

Fotocamera Ottimizzato l'effetto steady nei video con la fotocamera posteriore

Lettore d'impronte Risolto un problema di visualizzazione ritardata dell'icona di sblocco dell'impronta digitale dopo lo spegnimento dello schermo

Sistema Risolto il problema di rallentamento del sistema (lag) con la batteria scarica



L'aggiornamento è attualmente in roll out tramite OTA ma – come al solito in questi casi – bisognerà portare pazienza prima di vederlo a bordo del proprio smartphone (dato il rilascio incrementale nei vari paesi).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu