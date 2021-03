Dove comprare Realme 8 Pro in Italia

L'azienda asiatica ha lanciato in Italia un nuovo modello della serie Number, dispositivo che apporta alcuni cambiamenti rispetto alla precedente generazione (in particolar modo sul piano estetico e per il comparto fotografico): se volete mettere le mani sul mid-range del brand ecco tutti i dettagli su dove comprare Realme 8 Pro nel nostro paese.

Reame 8 Pro disponibile in Italia: dove comprare il nuovo mid-range

Durante l'evento di lancio, Realme ha confermato la commercializzazione di due varianti del dispositivo, da 6/128 GB e da 8/128 GB. Per quanto riguarda il prezzo, Realme 8 Pro viene venduto a 279€ e 299€ mentre la commercializzazione vera e propria partirà il prossimo 31 marzo. Per festeggiare il debutto dello smartphone, Realme propone un'offerta lancio particolarmente interessante: fino al 30 marzo, infatti, è possibile preordinare entrambe le versioni del dispositivo al prezzo di 259€ e 279€. Ma dove comprare Realme 8 Pro e – soprattutto – quali store offrono la possibilità di beneficiare della promo?

Ovviamente il nuovo arrivato è acquistabile sul sito ufficiale della compagnia ma chi preferisce Amazon e i vantaggi della spedizione Prime può usufruire senza alcun problema della piattaforma di e-commerce. Anche qui, infatti, le due varianti di Realme 8 Pro sono a prezzo scontato per il debutto.

Comunque non appena il dispositivo arriverà su uno dei soliti store – magari con un bel codice sconto dedicato – non mancheremo di segnalarvelo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu