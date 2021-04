La crescente popolarità degli spazzolini elettrici ha incontrato negli ultimi tempi una mancanza di intelligenza o di idee. Sebbene molti prodotti di questo tipo richiamino a funzioni ed esperienze smart, spesso queste non sono confermate o comunque non sono poi così potenti. Infatti, spesso questa interconnessione intelligente avviene solo tramite applicazione oppure tramite la fotocamera dello smartphone per rilevare le zone da pulire, risultando quindi scomodo per gli utenti. Questo però non accade in Oclean, rinomata per aver portato semplicità all'intelligenza dei prodotti di questo settore con X Pro Elite, che questa volta si è portata ad uno step successivo, quello del “No OS, No intelligence“, ma cosa significa?

Oclean: ecco perché l'OS dell'X Pro Elite è fondamentale per la nostra igiene dentale

Nella visione di Oclean, gli spazzolini elettrici devono avere un OS (sistema operativo) al fine di garantire un'esperienza realmente intelligente. Quindi, in totale contrapposizione con altri prodotti del genere che hanno funzioni limitate. Invece, un sistema completo porta all'utente un'interconnessione senza soluzioni di continuità (seamless).

Proprio per questo, recentemente Oclean ha lanciato il suo spazzolino elettrico smart top gamma X Pro Elite, equipaggiato con la nuova versione del sistema operativo Oclean OS e con algoritmo integrato, portando l'esperienza intelligente sopracitata ovunque si vada. Importante da menzionare è che tutto il sistema è gestibile dal comodo display touch a colori.

Una volta finito di spazzolare i denti infatti, lo schermo mostrerà automaticamente il risultato ottenuto dalla pulizia effettuata. L'utente quindi può apprendere quali zone cieche della struttura dentale sono state raggiunte di meno e migliorare quindi tutto il processo. Allo stesso tempo, gli utenti possono settare modalità di pulizia, intensità e durata direttamente dal display.

Con tale pannello, l'utente e lo spazzolino sono in diretta comunicazione tra loro. Ed è questo che intende Oclean per sistema operativo, cioè una concreta esperienza smart. Anche per questo X Pro Elite è facile da utilizzare ed è totalmente interattivo. Oltre a questo, il nuovo spazzolino porta altre funzioni totalmente user-friendly attraverso l'OS.

Ad esempio, la nuova funzione per la sensibilità permette di proteggere i denti in maniera efficace. Inoltre, è presente un rilevamento della pressione intelligente, con una riduzione automatica in caso di pressione eccessiva, al fine di rendere la pulizia più comoda.

Oclean X Pro Elite con il suo sistema operativo porta a tutto il settore ed agli utenti un nuovo modo di intendere l'esperienza d'uso intelligente. Infatti, sarà l'apripista per spazzolini elettrici con funzioni smart di grande valore e pone l'attenzione verso lo sviluppo di soluzioni più avanzate.

Dove comprare il nuovo spazzolino Oclean?

Il nuovo spazzolino elettrico smart Oclean X Pro Elite è disponibile da oggi, 6 aprile 2021, sullo store di eBay. Ma quanto costa il nuovo Oclean? Il prezzo di lancio è di 59.99€ fino al 22 aprile 2021, ma grazie al Coupon dedicato potete ottenerlo in offerta al prezzo di 50.99€ con 2 testine in omaggio. Ma come ottenere questo sconto? Vi basterà mettere il prodotto nel carrello e applicare il codice che trovate nel Box sotto al checkout.

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu