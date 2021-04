OnePlus 7 e 7T: i 90 Hz non funzionano con la OxygenOS 11

Continuano ad esserci problemi con la OxygenOS 11, in particolare a bordo degli ex top di gamma OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro. Di recente abbiamo visto un bug dell'orario nella lock screen, per non parlare dell'assenza dell'Always-On Display (disponibile solo nella OxygenOS 11 Beta). Ciò nonostante i ritardi che hanno afflitto il major update e che hanno fatto slittare nelle settimane il suo rilascio. Tralasciando i vari bug riscontrati da coloro che hanno aggiornato, in queste ore è comparso un altro problema riguardante il refresh rate dello schermo.

Problemi di refresh rate su OnePlus 7 e 7T per colpa della OxygenOS 11

A partire da OnePlus 7 Pro e con i successivi 7T e 7T Pro, l'azienda ha introdotto la tecnologia cosiddetta Fluid AMOLED. Oggi lo diamo per scontato, ma allora l'azienda si faceva forte dell'adozione di un display a 90 Hz. Ciò permette agli smartphone in causa di poter contare su una fluidità visiva maggiore durante lo scrolling, l'utilizzo delle app, il gaming e così via. Purtroppo l'aggiornamento alla OxygenOS 11 ha comportato un disservizio sotto questo profilo, dato che vari utenti lamentano una gestione instabile del frame rate.

Dopo aver effettuato l'aggiornamento, si notano dei fastidiosi cali di frame durante l'uso dello smartphone. Gli stessi utenti segnalano come un riavvio dello smartphone sembri risolvere, anche se probabilmente in maniera temporanea. All'interno del forum OnePlus, comunque, i moderatori hanno confermato che gli sviluppatori stanno lavorando per risolvere questo problema.

Nel frattempo, se siete fra i possessori di OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro e non aveste ancora ricevuto la OxygenOS 11, sappiate che il roll-out è stato interrotto. Ma se voleste a tutti i costi aggiornare lo smartphone, allora potete farlo in pochi passaggi con questa app.

