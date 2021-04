La valanga di accessori del brand cinese si arricchisce con una nuova aggiunta per la cura della persona. Dopo il mini massaggiatore Leravan e il supporto per smartphone AI cambiamo completamente target con Bebird M9 Pro, il nuovo pulisci orecchie elettrico di Xiaomi YouPin completo, efficiente e dal prezzo abbordabile.

Xiaomi YouPin lancia Bebird M9 Pro, pulisci orecchie elettrico super completo | Caratteristiche & Prezzo

Il nuovo prodotto per l'igiene di YouPin arriva con il marchio Bebird, brand specializzato proprio in questo tipo di accessori. Il pulisci orecchie elettrico ha fatto capolino su Xiaomi YouPin con uno stile minimale e tanti accessori in confezione (in base alle nostre esigenze e gusti); il dispositivo comprende anche una mini camera per visualizzare l'interno dell'orecchio grazie all'app companion, proprio come se fosse un endoscopio. Tra i vari accessori è presente una pratica punta in gomma morbida, fatta per rimuovere lo sporco dal condotto uditivo.

L'autonomia è affidata ad una batteria da 350 mAh, in grado di reggere fino a 60 giorni, con un utilizzo di circa 10 minuti a settimana.







Il pulisci orecchie elettrico Bebird M9 Pro è stato lanciato su Xiaomi YouPin, ma arriva anche per noi occidentali grazie ad AliExpress, al prezzo di 32€ (qui trovate la pagina del prodotto).

