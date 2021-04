mini massaggiatore xiaomi leravan

Mentre OnePlus si prepara al lancio nel settore smart home, nel frattempo la compagnia di Lei Jun continua a sfornare prodotti grazie alla sua piattaforma di crowdfunding. Tra questi ecco arrivare il mini massaggiatore Leravan, soluzione ultra-compatta lanciata su Xiaomi YouPin ad un prezzo irresistibile.

Il nuovo massaggiatore di Leravan debutta su Xiaomi YouPin





Il nuovo massaggiatore lanciato su Xiaomi YouPin arriva con il brand Leravan ed è dotato di un corpo mini, per la massima portabilità e comodità durante l'utilizzo. Per quanto riguarda il marchio Leravan, i più attenti sapranno che si tratta di una delle aziende partner della casa di Lei Jun specializzata proprio in massaggiatori e simili. Tornando al nuovo prodotto, il design della custodia di ricarica può tratte in inganno: infatti sembra proprio il case di un paio di auricolari TWS.





In realtà al suo interno è presente un mini massaggiatore equipaggiato con una batteria da 60 mAh e in grado di offrire fino a 27 ore di utilizzo (sfruttando anche l'unità da 450 mAh della custodia, quest'ultima ricaricabile tramite Type-C). Ogni sessione di massaggio è di 15 minuti, tramite impulsi a bassa frequenza (si tratta quindi di un dispositivo TENS). Sono presenti fino a 6 modalità di massaggio e 16 livelli di intensità.

Il mini massaggiatore Leravan è stato lanciato su Xiaomi YouPin al prezzo di circa 25€ al cambio attuale, una cifra decisamente abbordabile.

