Dopo aver trattato dell'asciugacapelli agli ioni negativi del brand cinese torniamo a parlare di accessori, questa volta con un'ennesima novità da Xiaomi YouPin: si tratta di un cuscino smart massaggiante a marchio Leravan, proposto sulla piattaforma di crowdfunding ad un prezzo invitante e che promette… sogni d'oro!

Xiaomi YouPin lancia il cuscino smart massaggiante Leravan | Caratteristiche & Prezzo

Nel caso del brand Leravan si tratta di una delle aziende satelliti della casa asiatica, ovviamente attiva su Xiaomi YouPin: il cuscino smart massaggiante non è il primo prodotto in tal senso, ma va ad aggiungersi ad una lunga lista di dispositivi simili o comunque votati al relax degli utenti. Il nuovo cuscino misura 600 x 387 x 100 mm per un peso di 880 grammi ed offre un design pensato appositamente per migliorare la posizione della zona cervicale durante il riposo. Realizzato il poliuretano – in modo da adattarsi al collo – il dispositivo nasconde un piccolo segreto: si tratta di un cuscino massaggiante e riscaldante, in grado di rilassare l'area del collo tramite movimenti e la giusta temperatura.

Si tratta di un dispositivo smart dotato di connettività Bluetooth; è quindi possibile collegare il cuscino al proprio smartphone tramite l'app di Xiaomi dedicata alla domotica. Grazie a questa funzione si potrà programmare e regolare il funzionamento direttamente dal telefono. Per l'alimentazione è presente una pratica porta USB Type-C da collegare ad una presa o ad una power band.

Il nuovo cuscino smart massaggiante Leravan ha debuttato in queste ore su Xiaomi YouPin, al prezzo di circa 38€ al cambio (299 yuan) come offerta lancio durante tutta la durata del crowdfunding. Come al solito si tratta di un prodotto disponibile solo sulla piattaforma della casa cinese ma restiamo fiduciosi e teniamo le dita incrociate.

