Le intenzioni di OnePlus in merito al suo futuro sono ben note: la compagnia cinese punta alla creazione di un vero e proprio ecosistema ed i vari prodotti tech lanciati in questi mesi (come le cuffie TWS, i suoi primi smartwatch e smartband, le smart TV) non sono che la punta dell'iceberg. Ora sembra che qualcosa cominci a muoversi e spunta il nome OnePlus Life, proprio in relazione all'ecosistema IoT della casa cinese, che potrebbe essere decisamente complesso e strizzare l'occhio a Xiaomi Mijia.

OnePlus Life: spunta il nome dell'ecosistema IoT del brand cinese

Il marchio OnePlus Life è stato registrato il 23 marzo 2021 e il documento trapelato in rete ci mostra quelle che potrebbero essere le prossime mosse dell'azienda. Ovviamente è bene specificare che al momento è tutto in divenire e – soprattutto – che non vi sono certezze né dettagli ufficiali. Una cosa è certa: come anticipato anche da alcune dichiarazioni precedenti, OnePlus è intenzionata ad espandersi e il suo ecosistema IoT si arricchirà di tante novità.

Stando a quanto si evince dal marchio registrato, OnePlus Life farebbe riferimento ad una serie di prodotti tech legati alla domotica. Nei piani della smart home di OnePlus ci potrebbero essere lampade, lampadine LED, elettrodomestici da cucina, condizionatori, stufe, purificatori e quant'altro. La categoria a cui fa riferimento il marchio è dedicata proprio a questa tipologia di prodotti. Comunque quanto si legge nel documento è puramente indicativo: non è detto che OnePlus sia effettivamente intenzionata a lanciare una lampada, ma di certo è intenzionata a tirare fuori dal cilindro dei prodotti smart home.

Ora che l'azienda ha scelto il nome per il suo ecosistema IoT non resta che aspettarci qualche interessante novità. Secondo voi che cosa potrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi? OnePlus vuole diventare una sorta di Xiaomi? Fateci sapere cosa ne pensate!

