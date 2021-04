2700 Pa di potenza d'aspirazione, possibilità di lavare i pavimenti ed una base di ricarica e raccoglimento di 3L con la quale – anche al termine di ogni pulizia – si autopulisce. Sono queste le peculiarità del Lydsto R1, il nuovissimo robot aspirapolvere e lavapavimenti che oltre che a garantire (sulla carta) prestazioni e funzionalità da primo della classe, porta con sé un ottimo rapporto qualità prezzo e la soluzione ad uno dei problemi più fastidiosi di questa categoria, diventata ormai un must-have nelle case smart: la manutenzione.

Già, perché oltre che ad aspirare lo sporco e lucidare i pavimenti, il Lydsto R1 è un aspirapolvere automatico che “autogestisce” totalmente la manutenzione, e per circa un mese non richiederà di svuotare il contenitore dello sporco. L'unica preoccupazione di chi lo acquista, sarà quella di riempire il contenitore dell'acqua per permettergli di lucidare anche i pavimenti. Null'altro.

E, considerando che con il nostro coupon sconto (che trovate in basso) per portarselo a casa basterà spendere 329 euro, è chiaro che il rapporto qualità/prezzo del Lydsto R1 potrebbe far brillare gli occhi anche a tutte quelle persone che hanno sempre desiderato un robot aspirapolvere e lavapavimenti automatico ed in grado di svuotarsi da solo, ma non lo hanno mai preso in considerazione per via dei costi proibitivi che fino a qualche tempo fa erano tipici della categoria. Il rischio però, è che per riuscire a vendere un prodotto ad un prezzo troppo competitivo, quelli di Lydsto abbiano dovuto risparmiare su qualcosa. Scopriamo se è realmente così.

Recensione Lydsto R1: lava, aspira e si autopulisce, ad un prezzo economico

Contenuto della confezione

Considerando la natura del prodotto, la confezione del Lydsto R1 è molto più ingombrante rispetto a quelle tipiche dei robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1. Il motivo è chiaramente la presenza della base di ricarica e pulizia, assieme ad una lunga lista di accessori e consumabili.

Al suo interno sono presenti:

Stazione di ricarica

7 sacchetti per la polvere da 3L

Spazzola principale

30 panni monouso per la polvere

Serbatoio per acqua

Contenitore per lo sporco

Mop intercambiabile

Manuale

Design e materiali

Nonostante si tratti di un aspirapolvere automatico piuttosto economico, design e materiali del Lydsto R1 sono di ottima qualità e di un livello paragonabile a prodotti decisamente più costosi. Il design del robot è quello tipico della categoria, ed anche la basetta di ricarica e svuotamento ha un aspetto molto simile a quello già visto in altri esponenti della categoria. La realtà dei fatti però, è che estraendo il prodotto dalla sua confezione, ci si rende subito conto quanto i materiali con cui è stato realizzato, assieme alla robustezza della struttura e la presenza una gran quantità di sensori, siano da primo della classe.

1 di 20

Tutto il corpo del Lydsto R1 è protetto da una scocca in ABS di colore bianco, nella zona superiore del robot è presente la tipica torretta con laser rotante, mentre il contenitore dello sporco e dell'acqua sono stati posizionati nella sezione inferiore della circonferenza: insomma, a prima vista il Lydsto R1 potrebbe sembrare praticamente identico a molti altri esponenti della categoria, se non fosse per la presenza di una basetta di ricarica e, conseguentemente, di un foro più grande posizionato in prossimità del contenitore dello sporco.

La base di ricarica e svuotamento, poi, è realizzata decisamente bene. A differenza della stragrande maggioranza dei dispositivi di questo genere, la base di svuotamento, il connettore con il quale il robot potrà dare il via alla fase di pulizia del contenitore è posizionato esteriormente la superficie ovale della base, ed è affiancato da due ulteriori connettori con il quale avverrà la ricarica: questo vuol dire che, una volta terminata la pulizia, il Lydsto R1 si potrà ricaricare e autopulire nello verso d'ingresso alla base, evitando di doversi allontanare, ruotare, per poi tornare in posizione.

Superiormente la base è presente un'apertura con la quale si potrà accedere al vano in cui è contenuto il sacco del contenitore dello sporco, che ha una capienza di 3L e che è facilmente intercambiabile.

È bene tenere presente però che il processo di svuotamento è estremamente rumoroso. Dura pochi secondi, è vero, però si tratta di secondi molto intensi in cui il motore contenuto nella torretta di pulizia fa sentire tutta la sua potenza.

Caratteristiche tecniche – Lydsto R1

Ecco la scheda tecnica completa del Lydsto R1:

Potenza di aspirazione: 2700pa

2700pa Capacità contenitore della polvere: 200 ml

200 ml Capacità contenitore dell’acqua: 250 ml

250 ml Capacità base di ricarica con auto-svuotamento (sacchetto): 3 L

3 L Batteria: 5200 mAh

5200 mAh Processore: Quanzhi MR112 Processor, Dual-Core

Quanzhi MR112 Processor, Dual-Core Navigazione: Navigazione laser LDS

Navigazione laser LDS Mappatura: si, con possibilità di programmare per aree ed impostare muri virtuali

si, con possibilità di programmare per aree ed impostare muri virtuali Ricarica automatica: si

si Connettività: Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n, 2.4GHz

Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n, 2.4GHz Dimensioni: 25.5 x 21.8 x 34.3 cm

Potenza d'aspirazione e funzionamento

Con i suoi 2700 Pa, il Lydsto R1 non teme confronti neppure con i robot automatici più potenti. Ed oltre alla potenza del motore e all'ottimo funzionamento della spazzola laterale, il sensore laser LDS ad alta precisione coadiuvato dalla tecnologia Lysmart V5, permette al Lydsto R1 di creare una mappa virtuale dell'ambiente in modo da ottimizzare il processo di pulizia: è un sistema che funziona, anche piuttosto bene, e che è dotato di un algoritmo in grado di separare in modo del tutto automatico le stanze rilevate.

Bene ma non benissimo il sistema di rilevamento degli ostacoli, che in alcune occasioni potrebbe far perdere un po' di tempo al robot prima di trovare la giusta strada, ma è comunque in grado di far comprendere al Lydsto R1 tutti gli oggetti che può trovare sul suo cammino e le altezze dei mobili che lo circondano, in modo da poter valutare se infilarcisi sotto, oppure no.

Le modalità di aspirazione sono quattro, alle quali vanno aggiunte anche quelle in cui il robot distribuirà l'acqua sul pavimento: il contenitore del liquido, tra l'altro, è dotato di un'elettrovalvola che è possibile gestire direttamente dall'applicazione, e che permette quindi di scegliere con precisione la quantità di acqua da distribuire sul pavimento.

Sulla capacità del serbatoio dell'acqua però, è necessario un appunto: alla massima quantità di distribuzione, superati i 40/50 mq potrebbe essere necessario riempirlo nuovamente. È quindi importante scegliere con cura questo parametro, in modo da garantire una pulizia completa di tutta la casa.

Ad ogni modo, ciò che più stupisce del Lydsto R1 è la qualità della pulizia. È chiaro che ad un prezzo così contenuto, ci si potrebbe aspettare una pulizia leggermente sotto tono, ma devo ammettere che in realtà non è così: soprattutto alla massima potenza di aspirazione che, tra le altre cose, è anche piuttosto silenziosa, il Lydsto R1 pulisce che è un piacere ed è in grado di catturare lo sporco anche più ostinato.

Tramite l'app, poi, è anche possibile decidere di eseguire una pulizia più profonda, oppure di pulire esclusivamente i bordi dell'ambiente, in modo da eliminare gli accumuli di polvere.

Lo svuotamento automatico poi è ben funzionale, il sacchetto al suo interno è intercambiabile ed ha una capienza di 3 litri, e potrebbe essere svuotata anche dopo un mese.

App e funzionalità

La completa gestione del Lydsto R1 avviene tramite un'app proprietaria, chiamata appunto Lydsto e disponibile sia per iPhone che per Android. E, probabilmente, è proprio questa applicazione il vero tallone d'Achille del prodotto. E lo è per diversi motivi, uno su tutti la traduzione: è disponibile in lingua italiana, ma è tradotta malissimo ed alcuni elementi continuano ad essere visualizzati in cinese, nonostante si abbia selezionato il nostro idioma.

1 di 10

Poco male però, perché graficamente è realizzata molto bene e l'interfaccia grafica è talmente intuitiva e semplice da utilizzare, che tutto sommato si può anche fare a meno di leggere i nomi di alcune delle funzionalità.

La gestione delle mappe e delle stanze, è identica a quanto abbiamo visto negli altri robot aspirapolvere e lavapavimenti degli altri brand, e dopo la prima mappatura sarà possibile associare un nome ad ogni stanza, in modo da facilitare la pulizia a zone o quella a stanze, dividerle o creane delle nuove.

È inoltre possibile attivare i programmi di pulizia programmata, ognuno dei quali può essere personalizzato in base alle modalità di pulizia, alle zone da pulire e – chiaramente – all'orario ed è possibile gestire con estrema semplicità anche i muri virtuali e le zone di esclusione: in questo modo si potrà evitare che il robot passi a pulire oltre un determinato confine, oppure in una particolare zona del pavimento.

Sempre tramite l'applicazione, è possibile anche controllare lo stato di usura di alcuni dei componenti dell'aspirapolvere, come il filtro, le spazzole e così via, ed è possibile scegliere tra le sei diverse modalità di pulizia e lavaggio: la potenza di aspirazione può essere impostata su tre livelli, così come la quantità di acqua spruzzata sul pavimento.

Autonomia della batteria – Lydsto R1

La batteria che anima il Lydsto R1 è una 5200 mAh, in grado di garantire al robot aspirapolvere e lavapavimenti un'autonomia davvero ottima. L'azienda garantisce 150 minuti di funzionamento con un'unica carica, ma in condizioni ottimali e con i minimi consumi energetici in termini di acqua e potenza d'aspirazione.

Nella vita reale le cose cambiano parecchio, anche se devo ammettere che nei miei test sono riuscito a portare al termine la pulizia di un'ambiente di circa 120 metri quadrati, alla massima potenza di aspirazione, consumando circa il 55% di autonomia.

Il che mi lascia supporre che con un'unica carica il Lydsto R1 sia in grado di portare al termine la pulizia di ambienti superiori ai 200 metri quadrati senza problemi, con l'unico limite dell'acqua disponibile nel serbatoio.

Prezzo e conclusioni

Il prezzo del Lydsto R1 è di 389,99 euro che, grazie al nostro sconto ed a un coupon (che trovate in basso), scende a 329,99 euro su Amazon Italia: per accedere allo sconto pieno, sarà necessario utilizzare il box in basso assieme al coupon di 40 euro visualizzato, per poi selezionare su Amazon la casella relativa ad un'ulteriore sconto di 20 euro direttamente nella pagina del prodotto.

Ed è inutile girarci intorno: a 329,99 euro è pur vero che si trovano robot aspirapolvere e lavapavimenti dotati delle stesse caratteristiche e di una capacità molto simile, ma sono tutti modelli non dotati di alcun sistema di autosvuotamento. La realtà dei fatti è che il Lydsto R1 è uno d quei prodotti perfetti per le persone che di compromessi ne vogliono accettare ben pochi, ed in grado di dare all'utente tutte le funzionalità di cui potrebbe avere bisogno.

Se l'azienda avesse dato più attenzione all'ottimizzazione dell'applicazione, magari dando più peso anche al processo di traduzione, avrei potuto considerare il Lydsto R1 uno dei best-buy del momento. Ma le app, si sa, si aggiornano proprio per correggere questo tipo di problemi.





