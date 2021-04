POCO come Xiaomi: parte il programma MIUI 12 Global Beta

Dopo anni di messa in pausa, Xiaomi ha fatto ripartire il programma MIUI 12 Global Beta e adesso sta arrivando anche per gli smartphone POCO. Finora ci si era chiesti come mai i modelli del sub-brand fossero esclusi dalle candidature di questi mesi, a differenza degli smartphone Xiaomi e Redmi. Adesso anche POCO entra a far parte ufficialmente di questa iniziativa, portando avanti l'espansione della POCO Community che da qualche mese è stata inaugurata.

La MIUI 12 Global Beta arriva anche sugli smartphone POCO di Xiaomi

In questo modo, anche i possessori degli smartphone POCO potranno far parte del programma per il testing della MIUI 12 Global Beta. Ecco quali sono i modelli su cui sarà possibile testare questa release:

POCO F3, F2 Pro, X3 Pro, X3 NFC, X2, M3, M2, M2 Pro, C3

Per tutti e nove questi smartphone, sarà possibile effettuare i test sia che si abbia una ROM Global che una EEA (cioè europea). I pre-requisiti per entrare a far parte dei test comprendono la volontà di far parte attivamente del gruppo di feedback, dando consigli e suggerimenti sui bug riscontrati. Ovviamente è richiesta una certa tolleranza alla cooperazione con il team di sviluppo, oltre ad essere in grado di maneggiare il software in caso in cui fosse necessario eseguirne un ripristino. Sullo smartphone dovrà essere eseguito l'accesso allo stesso account ID Xiaomi con cui si invia la richiesta.

Se foste interessati a testare la MIUI 12 Global Beta, potete effettuare la candidatura compilare questo form.

