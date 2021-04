Il gaming, che sia questo da PC o da smartphone, ha ormai preso piede un po' ovunque, ma in Cina sicuramente di più. Tra i brand più attenti in merito troviamo Xiaomi, che dopo il display curvo Mi Curved Gaming Monitor da 34″ ne potrebbe lanciare uno da 30″ ma con refresh rate più alto.

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 30″: tutto ciò che sappiamo

Secondo le fonti cinesi, il colosso tecnologico di Lei Jun vuole replicare il successo del primo modello, con un nuovo Mi Curved Monitor ma stavolta dalla diagonale sicuramente più piccola, ma non per questo meno prestante. Infatti, sebbene quest'ultimo possa essere da 30″ in quanto ad ampiezza, il nuovo display curvo Xiaomi da gaming sarebbe dotato di refresh rate a 240 Hz, pareggiando quello di brand esperti del settore come ASUS ROG, MSI e altri.

Quanto alla risoluzione, possiamo aspettarci una risoluzione non lontana dai 3440 x 1440 pixel del predecessore, oltre ad un aspect ratio che rimarrebbe a 21:9. Non dovrebbe mancare poi il supporto all'AMD FreeSync, se non qualche altra implementazione che ne migliorerebbe la qualità. Ma quando arriva? Secondo i rumor, Xiaomi potrebbe lanciare Mi Curved Gaming Monitor 30″ durante l'evento del 18 giugno 2021, una specie di festival dedicato allo shopping in Cina.

Se volete sapere come va invece il Mi Curved Monitor da 34″, vi invitiamo a leggere la nostra recensione testuale e soprattutto di dare uno sguardo a quella video che trovate in alto.

