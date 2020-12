POCO Community va online: nasce il punto di ritrovo per gli utenti

Ad un mese di distanza dalle prime indiscrezioni, adesso POCO Community è ufficiale e si pone come lo spazio di ritrovo online dei possessori di smartphone del sub-brand Xiaomi. Finora si è dovuto appoggiare alla Mi Community della casa madre, sempre molto ricca di thread e fan, mentre adesso si distacca per crearsi un luogo proprietario ed indipendente.

#POCOCommunity is officially online! To celebrate this special day, I am giving away 6 brand new #POCOM3 smartphones! All you have to do is like, RT, and register as a member on the POCO Community website!

The winners will be announced via Twitter this Friday!

— POCO (@POCOGlobal) December 21, 2020