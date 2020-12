In un periodo dove la scuola è ancora del tutto in digitale, con la didattica a distanza, avere un notebook è davvero fondamentale. Una soluzione buona anche per lo smart working potrebbe essere il notebook economico KUU A8, che va in offerta lampo su GearBest ad un ottimo prezzo in tutte le configurazioni.

KUU A8: il notebook economico è in offerta lampo su GearBest

Nel design, il KUU A8 riprende le forme dei notebook più moderni, con un spessore non troppo grande ed un peso ben bilanciato. Quanto alla scheda tecnica, partiamo da un processore Intel Celeron J3455, che porta in dote una scheda grafica sempre Intel HD Graphics 550, un comparto memoria da 8 GB di RAM LPDDR3, 128/256/512 GB SSD SATA3 ed un display da 15.6″ FHD IPS.

Quanto alla tastiera, abbiamo una soluzione full size e dotata di alcune gesture multi-touch. Per le porte abbiamo, in serie: 2 USB 3.0, un jack da 3.5 mm, una porta HDMI, un'entrata di alimentazione, un ingresso Micro SD e un ingresso Ethernet RJ45. Ottima la soluzione Wi-Fi Dual Band.

Il notebook KUU A8 va quindi offerta lampo su GearBest con un prezzo a partire da 278.05€ per la configurazione 8/128, 292.83€ per quella 8/256 GB e 331.17€ per la configurazione massima da 8/512 GB.

