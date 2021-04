Chi legge il nostro portale avrà visto decine e decine di indossabili, soprattutto smartwatch, di ogni forma e marca. Ma c'è un brand rinomato principalmente per gli smartwatch e quello è sicuramente Fitbit, che con il primo Versa fece il botto e che resta una valida soluzione soprattutto in offerta con codice sconto e spedizione da Europa su GearBest.

Fitbit Versa: lo smartwatch top è in offerta con codice sconto su GearBest

Il design del primo Fitbit Versa che troviamo in offerta è senza dubbio diventato iconico nel tempo, con la sua cassa quadrata in alluminio. Proprio il display è una soluzione AMOLED da 1.34″ e soprattutto con Always-On Display. Sul lato sono presenti due pulsanti, uno funzione ed uno d'accensione. Per la batteria è presente un modulo da 145 mAh.

Passando al software, abbiamo il sistema operativo Fitbit OS 2.0. Presente Bluetooth 4.0, Wi-Fi 2.4 GHz, NFC (quindi adibito a pagamenti con Fitbit Pay) e GPS. Insomma, non manca proprio nulla, considerando anche i 4 GB di memoria. Inoltre, è resistente all'acqua fino a 5 ATM, oppure 50 metri. Presenti infine 15 modalità di allenamento, vari monitoraggi della salute come sonno, cardiofrequenzimetro e tanto altro.

Il Fitbit Versa è dunque disponibile in offerta su GearBest all'ottimo prezzo di 66.8€ grazie al codice sconto dedicato. Questo senza dimenticare la comoda spedizione da Europa gratuita, che lo rende ancora una valida alternativa a prodotti dello stesso prezzo e forse più.

