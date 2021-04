Dopo quasi due mesi di attesa dall'ultima release, OPPO Find X2 Pro torna a ricevere un aggiornamento in Italia: infatti, il top gamma 2020 ha ricevuto un update con alcune migliorie e le ultime patch di sicurezza di aprile 2021.

OPPO Find X2 Pro: ecco i dettagli dell'aggiornamento di aprile 2021 in Italia

Dopo le patch di marzo 2021, ma soprattutto dopo il major Android 11, anche questo mese (seppur leggermente in ritardo rispetto alle sopracitate) è arrivata la nuova release con il numero di build CPH2025_11_C.64, che nel suo changelog porta alcune migliorie al sistema, alle comunicazioni e ovviamente alla sicurezza. Infatti, partiamo con il miglioramento dell'uniformità in alcuni scenari di gioco, ma anche la risoluzione del problema che impediva il cambio di stile dell'AOD (Always-On Display) e per chi utilizza una tastiera in Cinese (Pinyin) risolto il problema della punteggiatura.

Passando al lato delle implementazioni per la comunicazione, risolto il problema la cui rete mobile occasionalmente non era disponibile. Infine, per OPPO Find X2 Pro sono aggiornate le patch di sicurezza Android con l'ultima release di aprile 2021. Tutto questo è inserito in un pacchetto da circa 350 MB.

Ricordiamo che, sebbene l'update sia arrivato in Italia, il roll out non è necessariamente immediato per tutti i modelli, soprattutto se prodotti operatore, in ogni caso vi invitiamo a controllare la sezione “Aggiornamento Software” dalle Impostazioni.

