Dopo il debutto del modello A95 5G in Cina si torna a parlare della compagnia cinese, questa volta con un dispositivo pensato per il mercato indiano, che combina un prezzo super accessibile al supporto al 5G: stiamo parlando di OPPO A53s 5G, fresco di lancio!

OPPO A53s 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display





Il modello standard A53 è arrivato in Italia sia in versione 4G che 5G mentre per quanto riguarda A53s, lo smartphone è stato lanciato nella sua incarnazione LTE. Come il nome lascia intendere, OPPO A53s 5G è votato al nuovo standard di connettività e porta con sé alcuni cambiamenti. Il display è un pannello LCD da 6.5″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) ma perde il punch hole in favore di un classico notch a goccia (con una selfie camera da 8 MP). Il lettore d'impronte è posizionato di lato mentre sul retro trova spazio una fotocamera rettangolare.

Hardware e fotocamera

In termini di specifiche, il nuovo mid-range 5G adotta il chipset MediaTek Dimensity 700, accompagnato da 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage (espandibile tramite microSD). La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 10W mentre il sistema operativo è basato su Android 11 (ColorOS 11.1). Il comparto fotografico si affida ad una tripla camera con sensore da 13 MP supportato da due moduli da 2 MP (per scatti macro e per la profondità di campo).

OPPO A53s 5G ufficiale: prezzo e disponibilità

Il prezzo di OPPO A53s 5G è di circa 166€ e 188€ al cambio attuale, rispettivamente per le versioni da 6/128 GB e da 8/128 GB. Come anticipato il lancio è avvenuto in India, con vendite a partire dal 2 maggio.

