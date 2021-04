Come installare l’app Temi sugli OPPO | Download

In un articolo precedente vi ho spiegato perché gli smartphone OPPO (e Realme) non abbiano l'app Temi pre-installata in Europa, mentre in Asia sì. Il motivo è puramente legale, anche se dietro le quinte ci è stato riferito che l'azienda si sta muovendo per risolvere la faccenda. Speravamo che con l'avvento della nuova ColorOS 11 qualcosa si muovesse: il major update è arrivato anche in Italia, ma dei Temi ancora neanche l'ombra. Ed è un peccato, perché la ColorOS acquisirebbe una marcia in più sotto il profilo della personalizzazione estetica. Basti vedere quanto la MIUI sia apprezzata proprio per i Temi, grazie ai quali è possibile persino cambiare animazione d'avvio e Control Center. Ma non tutto è perduto, perché oggi vi voglio spiegare come installare l'app Temi sul vostro OPPO, bypassando il blocco software.

Ecco come avere l'app dei Temi sugli smartphone OPPO con ColorOS 11

Prima che vi lamentiate nei commenti perché la procedura non funziona, è doverosa una premessa. Al contrario di quanto omesso da altre pagine di settore, questa app Temi è sì quella ufficiale di OPPO, ma funziona solamente se si ha la ColorOS 11. Provando ad installare su versioni precedenti della ColorOS, si ottiene il seguente messaggio d'errore: “Questa versione software non è utilizzabile nell'attuale Paese/regione“. Questo per via del succitato blocco: all'interno dei file di sistema (forse nel build.prop) c'è un valore che, se rilevato, blocca l'installazione concreta dell'app.

Purtroppo non c'è molto da fare in merito, se non sperare che il proprio OPPO si aggiorni alla ColorOS 11. Ma visto che il major update è già arrivato in Italia su diversi modelli, vi voglio spiegare come installare l'app Temi, altrimenti assente di default. In realtà l'app è “nascosta” nel sistema, ma va “risvegliata” per poterla utilizzare. La prima cosa da fare è ovviamente il download del file APK, che potete effettuare entrando nel nostro gruppo Telegram dedicato ad OPPO. Una volta entrati, vi basterà presentarvi (l'educazione prima di tutto) e digitare il comando “/temi”. In questo modo, il bot vi fornirà il file APK da scaricare ed installare sul vostro smartphone.

Una volta installato, vi verrà richiesto di fare l'accesso col vostro account OPPO HeyTap (nel caso, createlo). A quel punto, avrete libero accesso ai numerosi temi presenti sulla piattaforma, ma non solo, perché nell'app trovate anche altre personalizzazioni. Oltre ai temi, potete scaricare font alternativi, così come sfondi, live wallpaper e suonerie video per abbellire il vostro schermo.

