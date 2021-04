OnePlus 9 Pro soffre di problemi di surriscaldamento: la risposta dell’azienda

Con l'arrivo della nuova serie top, la casa cinese ha annunciato anche la collaborazione con Hasselblad, che mira a portare il brand ad alti livelli per quanto riguarda la fotografia da smartphone. Insomma, OnePlus 9 Pro rappresenta una passo avanti importante per l'azienda eppure in tanti sono scontenti dopo aver ricevuto il flagship, a causa di alcuni problemi di surriscaldamento.

OnePlus 9 Pro e i problemi di surriscaldamento: che cosa sta succedendo







Precisamente sembra che i problemi di surriscaldamento di cui soffrono varie unità di OnePlus 9 Pro si verifichino durante l'utilizzo della fotocamera, con tanto di un fastidioso messaggio a segnalare l'aumento della temperatura. Sono emerse svariate segnalazioni in merito a questo difetto e se ne parla perfino nel forum ufficiale, in un apposito thread (trovate il link in fonte). Stando a quanto riportato dagli stessi utenti, una volta avviata la fotocamera bastano pochi scatti affinché si verifichino i malfunzionamenti: il telefono non riesce né a scattare foto né effettuare riprese fino a che le temperature non tornano a livelli accettabili.

Addirittura in alcuni casi si parla di un aumento della temperatura già alla configurazione iniziale del dispositivo, quindi con un utilizzo slegato dalla fotocamera. Ma qual è la soluzione per i problemi di surriscaldamento di OnePlus 9 Pro?

Per fortuna l'azienda cinese è consapevole del problema e ha confermato che questo difetto verrà corretto al più presto, tramite un aggiornamento OTA contenente un apposito fix. Anche voi avete riscontrato un aumento anomalo della temperatura? Fatecelo sapere nei commenti!

