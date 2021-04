Huawei avrebbe iniziato ad assumere personale per i chipset

Sebbene si vedano sempre più dispositivi con Kirin 9000 (sia 5G che 4G anche di un certo valore), Huawei non può certo fermarsi. Per questo, la stessa Huawei ha iniziato un reclutamento di personale al fine di aumentare gli sforzi per Ricerca e Sviluppo proprio per la produzione di apparecchiature per chipset.

Huawei: le apparecchiature per chipset progetto a lungo termine

A riportare queste assunzioni per il settore dei semiconduttori è stato il leaker Master Chip Mobile, esperto di questo tipo di situazioni. Egli parla espressamente di Ricerca e Sviluppo, quindi Huawei potrebbe iniziare a realizzare alcune apparecchiature come le litografie utili alla produzione di chipset. In parole povere, potrebbe iniziare una produzione indipendente di questi ultimi.

La realizzazione però, però pare assai complessa. Il progetto infatti è impostato a lungo termine e quindi non sarà un gioco da ragazzi arrivare a progettare questo tipo di apparecchiature. Tra l'altro, la stessa Huawei non solo non ha commentato o comunque smentito questa ipotesi ma recentemente il Turning President dell'azienda ha affermato che non è nei piani commercializzare semiconduttori Kirin al fine di trarre profitto.

Insomma, Huawei non sta a guardare ma si tiene cauta su quello che sarà il futuro dell'hardware dei suoi dispositivi, dato che ultimamente si sono aperte molte vie interessanti per poter rimanere leader del settore tecnologico.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu