Giorni molto particolari quelli di Huawei ed il suo interessamento al settore automobilistico. Com'è noto, il brand non costruisce auto proprie, ma crea sistemi intelligenti per altri marchi, come per la guida autonoma. Pare però, che nelle prossime ore Huawei inizierà la vendita auto sul proprio store, sebbene non siano prodotte dall'azienda.

Huawei: ecco con quale auto inizierebbe la vendita sullo store

Stando ai rapporti di un funzionario, per la giornata di domani, 20 aprile 2021, Huawei ha in serbo una presentazione che avvierà la vendita di automobili intelligenti sul proprio store, come se facessero parte della Smart Selection, dove una carrellata di prodotti viene scelta e coadiuvata dal brand stesso. Quindi non una novità nella formula, ma un grande passo in merito al fatto che Huawei sta cominciando a diventare molto influente in patria in merito al settore automobilistico.

Ma con quale auto Huawei inizierà a vendere le auto nel proprio store? Stando al sopracitato report, la prima vettura sarà la potentissima auto elettrica Seres Cyrus SF5, un SUV sportivo da 700 cavalli dotato del sistema HiCar spinto da HarmonyOS, che permette quindi di vivere appieno l'esperienza tecnologica del brand.

Non è escluso, stando al Presidente dello Smart Car Solution BU Wang Jun, che Huawei possa iniziare anche a vendere queste auto negli store fisici, diventando una vera e propria concessionaria.

