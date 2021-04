Comprare un aspirapolvere oggi è davvero difficile, vista la vasta scelta che ci ritroviamo. Ma se il vostro budget non è altissimo e cercate un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, l'aspirapolvere ciclonico Dreame V9 resta un bel dispositivo grazie a quest'offerta con codice sconto.

Dreame V9: perché è ancora un aspirapolvere valido e dove comprare con codice sconto

Se il design del vacuum del partner di Xiaomi si infila nel trend attuale degli aspirapolvere ciclonici, essa si distingue per le sue specifiche. Partiamo da un motore con potenza a 400W, che garantisce una potenza di aspirazione da 20 kPa e soprattutto 120 AW. Il sopracitato motore digitale Dreame Space 3.0 permette un'accelerazione fissata a 100.000 giri al minuto. Questo permette di rimuovere particelle di polvere fino a 0.3 micron.

Quanto all'autonomia, la batteria da 2.500 mAH composta a 7-celle permette una durata di circa 60 minuti in modalità standard e 8 minuti in modalità massima, permettendo di raggiungere un'area di 380 m2. Il filtro HEPA si compone poi di 5 strati tutti lavabili che scindono le varie particelle dall'aria. Inoltre, la Dreame V9 può essere utilizzata con vari accessori e senza struttura centrale per arrivare in ogni angolo della casa, ma anche materassi e auto. In ogni caso, potete poi riporre tali accessori sulla docking station dell'aspirapolvere.

Dove possiamo comprare quindi la Dreame V9? Se siete interessati all'aspirapolvere del partner di Xiaomi, lo trovate sullo store AliExpress ad un prezzo molto interessante a cui potete accedere dal box che trovate qui sotto.

