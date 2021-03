ZTE è sicuramente uno dei colossi delle telecomunicazioni in Cina, con ampia presenza anche su scala globale. Tra i suoi prodotti ci sono da anni gli smartphone, contraddistinti dalle line up Axon e Blade, che presto si avvarranno di una nuova gamma chiamata ZTE serie S, con il primo modello S30 Pro pensato con specifiche tecniche e prezzo per i giovani.

ZTE S30 Pro: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Dall'account Weibo di Ni Fei abbiamo la prima immagine che ci racconta un po' come sarà il primo smartphone della Serie S. Come possiamo vedere la scelta di design e della colorazione, lo ZTE S30 Pro ha una scocca cangiante rosa/viola ed un bumper fotocamera in alto a sinistra con un design molto particolare con livrea glitter.

Passando poi alle specifiche tecniche, non abbiamo molte notizie in merito se non che avrà un display OLED a 144 Hz ma possiamo soffermarci sul modulo fotocamera. Infatti, come possiamo vedere dall'immagine sopra, avremo un sensore principale da 64 MP e altri 3 sensori che potenzialmente potrebbero essere una grandangolare, una macro ed un sensore bokeh, ma ovviamente è tutto da scoprire. Per i parametri dell'obiettivo leggiamo 1.79-2.4/16-26. Per la selfie camera invece dovrebbe essere presente un sensore a 44 MP.

Insomma, pare che ZTE voglia portare una categoria di smartphone molto attenta a ciò che il pubblico più giovane pretende da un dispositivo, andando a rispondere a quante più esigenze tecnologiche.

ZTE S30 Pro – Prezzo e data di uscita

I tre teaser pubblicati non ci danno una data di uscita precisa del nuovo ZTE S30 Pro, ma non ci aspettiamo arrivi poi troppo tardi, magari insieme all'Axon 30 Pro, quindi nel Q2 2021. Capiremo nelle prossime settimane come si muoverà anche in merito al prezzo e la distribuzione.

