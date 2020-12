Oltre a Huawei una delle aziende che ha avuto più problemi con gli Stati Uniti è stata proprio ZTE. Nonostante tutto, però, il brand non si è mai perso d'animo ed ha continuato a produrre nuovi dispositivi, dedicati principalmente al mercato asiatico. Motivo per cui nell'ultimo periodo abbiamo visto uscire diversi device da questa azienda, tra cui ZTE Watch Live e Blade A7s 2020. Ora, dunque, è arrivato il momento di un altro dispositivo dedicato alla fascia media: ecco tutti i dettagli su specifiche e prezzo di ZTE Blade V2021 5G.

ZTE Blade V2021 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo mid-range

Design e caratteristiche

Il nuovo ZTE Blade V2021 5G si presenta come una soluzione super accessibile e alla portata di tutti. Sul retro trova spazio una tripla camera con layout rettangolare ed un sensore principale da 48MP, coadiuvato da un modulo grandangolare da 8MP ed un obiettivo utilizzato per il calcolo della profondità di campo, da 2MP. Abbiamo poi un doppio flash LED ed il sensore per le impronte digitali, sempre sul retro.

Il corpo misura 165.9 x 75.8 x 8.9 mm per un peso di 188 grammi. Per quanto riguarda il display, si tratta di un'unità LCD da 6.52″ di diagonale con risoluzione HD e notch a goccia.

Scheda tecnica

A muovere il dispositivo abbiamo il chipset MediaTek Dimensity 720 con supporto al 5G, accompagnato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Inoltre – strano per un dispositivo di questa fascia – l'azienda cinese ha confermato la presenza di un sistema di raffreddamento al liquido. La batteria è un'unità da 4.000 mAh (ricaricabile tramite Type-C) mentre lato connettività non mancano BT 5.1, Wi-Fi Dual Band e GPS per la localizzazione.

ZTE Blade V2021 5G ufficiale: prezzo e disponibilità

Il prezzo di ZTE Blade V2021 5G è di appena 126€ al cambio – 999 yuan – per la versione base da 4/64 GB; nel caso della variante maggiorata, da 6/128 GB si sale invece a circa 176€ al cambio attuale. La commercializzazione in patria comincerà dal 3 dicembre.

