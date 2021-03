Ormai la serie OnePlus 9 è sulla bocca di tutti: la nuova gamma top del brand cinese è ufficiale, disponibile all'acquisto ed arriva con una novità per il comparto fotografico, ossia la collaborazione con Hasselblad. Per mostrare alla Community le potenzialità dei dispositivi, l'azienda ha annunciato la campagna True Colors che porterà in scena qualcosa di mai visto prima.

Aggiornamento 31/03: la compagnia cinese ha dato il via alla campagna True Colors con alcuni scatti notturni spettacolari. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

La serie OnePlus 9 protagonista della campagna True Colors

OnePlus non ha fornito ulteriori dettagli riguardo alla campagna True Colors e al misterioso evento in arrivo. La compagnia ha confermato che ci troveremo di fronte ad un fenomeno naturare estremamente raro, il quale permetterà di apprezzare tutta la bellezza dei colori restituiti dalla serie OnePlus 9. Di seguito trovate il teaser dedicato: tenete d'occhio la luna nei prossimi giorni.

La casa cinese ha pubblicato anche un video dedicato alla campagna True Colors, in collaborazione con il pluripremiato fotografo Hasselblad Julius Hirtzberger, il quale ha immortalato i colori naturali dei paesaggi del porto di Spalato, in Croazia.

Ovviamente questo è solo il primo passo del nuovo viaggio di OnePlus. Aspettiamoci contest fotografici, tutorial e quant'altro, ma soprattutto siamo curiosi di scoprire il misterioso fenomeno immortalato dalla serie OnePlus 9.

OnePlus illumina il cielo notturno con il primo ‘Moonbow' fotografato con la serie 9 | Aggiornamento 31/03

Come promesso la scorsa settimana, OnePlus ci mostra le potenzialità offerte dalla serie 9 con alcune scatti spettacolari, che immortalano un fenomeno naturale unico conosciuto come Moonbow. Questo si verifica quando la luce della luna si rifrange attraverso le gocce d'acqua nell'aria; si tratta di un fenomeno raro, visibile solo in alcuni luoghi remoti ma che OP è riuscita ad immortalare a Londra.

TrueColors Moonbow è stato ispirato dalla partnership di OnePlus con Hasselblad, uno dei principali produttori mondiali di fotocamere e obiettivi, rinomato per il suo design iconico, la qualità dell'immagine senza compromessi e il trattamento dei colori naturali. Hasselblad Camera for Mobile della serie OnePlus 9 offre l'iconica calibrazione dei colori naturali di Hasselblad per donare alle foto un colore dall'aspetto naturale.

Negli arcobaleni lunari, la luce è solitamente troppo debole per attivare i recettori a cono dell'occhio umano, rendendo estremamente difficile distinguere i colori naturali. Le prestazioni di OnePlus 9 Series rendono la fotocamera perfetta per catturare il fenomeno come natura vuole. Mai visto prima in un luogo urbano, OnePlus ha ricreato il Moonbow utilizzando proiezioni di luce ad alta potenza proiettate attraverso un muro di nebbia sotto la luce della luna piena, per dare vita al Moonbow di Londra di fronte al Tower Bridge.

Kate Parkyn, Associate Marketing Director, OnePlus Europe, ha commentato: “I Moonbows sono belli e rari e danno a chi li vede l'opportunità di assistere a un vero fenomeno naturale. Collaborando con il produttore di fotocamere di fama mondiale Hasselblad per la creazione di OnePlus 9 Series, abbiamo offerto alle persone l'opportunità di catturare il mondo con colori belli e naturali, mostrando i loro i veri colori – e di vincere anche la possibilità di viaggiare per il mondo”.

