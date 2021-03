ZTE prepara la nuova MyOS 11, niente da fare per HarmonyOS

Non si può certo dire che ZTE sia fra i brand più attivi in occidente, ma fra Axon 30 Pro, S30 Pro e adesso MyOS 11 di carne al fuoco ce n'è. Forse potrebbe esserci anche uno smartwatch, ma concentriamoci sul software. Finora il produttore cinese ha partorito prodotti guidati dalla MiFavor, un'interfaccia poco conosciuta fuori dalla Cina per ovvi motivi di scarsa capillarità. Anche viste le difficoltà riscontrate con la amica/nemica Huawei, si era paventata l'ipotesi che ZTE ed altre aziende potessero abbracciare HarmonyOS per slegarsi dalla dipendenza da Google.

MyOS 11 diventa la nuova UI fabbricata da ZTE: quali le novità?

Ma così non sarà, perché ZTE ha annunciato l'esordio a breve della MyOS 11. Questo è il nome della nuova interfaccia che prenderà il posto della MiFavor, probabilmente per dare una svecchiata alla componente software. Sarà interessante capire quanto la MyOS si discosterà dall'attuale UI e se verrà portata anche su nubia, compagnia nata proprio dalla volontà di ZTE. Ipotizziamo che non arriverà su Red Magic, sia perché è un'azienda più “occidentaleggiante” sia perché è votata al gaming e quindi richiede una UI ad hoc.

Per il momento l'annuncio è accompagnato da proclami generici, come “l'aver superato il pensiero intrinseco ed incorporato un'ispirazione creativa senza restrizioni nel design”. Vedremo come questo panegirico si tradurrà nel concreto, e non manca molto per scoprirlo. La MyOS 11 dovrebbe essere presentata al pubblico il 30 marzo, in concomitanza proprio con ZTE S30 Pro.

