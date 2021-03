Xiaomi prepara la sua versione dello ZenFone 7

Mentre buona parte dei produttori cinesi è al lavoro sulla fotocamera sotto lo schermo (compresa la stessa compagnia di Lei Jun), Xiaomi pensa a brevettare soluzioni fantasiose che possano soddisfare gli appassionati, ma proponendo look alternativi. L'ultima trovata si ispira ad ASUS ZenFone 7, il flip phone per eccellenza (ma con una sorpresa): ecco come potrebbe essere lo smartphone di Xiaomi equipaggiato con una fotocamera rotante.

Xiaomi brevetta uno smartphone con fotocamera rotante ispirato a ZenFone

Il brevetto in questione è stato depositato alla fine del 2019 ma l'approvazione è arrivata solo il 18 febbraio 2021. Nel documento di Xiaomi viene illustrata la soluzione del brand cinese per uno smartphone con fotocamera rotante. Osservando i render è impossibile non farsi venire in mentre ASUS ZenFone 7 e il suo predecessore: frontalmente troviamo un ampio pannello flat con cornici ottimizzate e sprovvisto di notch e fori per la selfie camera. Questa è integrata in un modulo rotante che all'occorrenza funge sia da fotocamera principale che per gli autoscatti, grazie ad un particolare meccanismo.

Il brevetto parla di una tripla fotocamera con flash LED ma il modulo può ospitare anche un quarto sensore. Comunque c'è una differenza sostanziale tra questo dispositivo e i già citati flagship della serie ZenFone: il meccanismo non “ribalta” la fotocamera principale, ma la eleva dal corpo; poi il modulo ruota sul proprio asse per trasformarsi in selfie camera. Quindi si tratta di una fotocamera pop-up rotante, con un sistema più complesso rispetto a quello di ASUS.

Ovviamente al momento si tratta solo di un brevetto e non è dato di sapere se questo dispositivo vedrà o meno la luce. Comunque si tratta di una soluzione interessante, che consente di avere un display tutto schermo ed una fotocamera prestante e senza rinunce. Voi cosa ne pensate? Aspettate la selfie camera sotto il display o preferireste uno smartphone come questo?

