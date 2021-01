ZTE pronta a lanciare la fotocamera sotto al display di nuova generazione

Lo scorso settembre ZTE ha dato il suo scossone al settore degli smartphone presentando il primo modello con fotocamera sotto il display, Axon 20 5G (arrivato anche in Italia). Il dispositivo è stato molto apprezzato in patria e non solo e com'è facile immaginare la compagnia cinese non è affatto intenzionata a fermarsi qui.

ZTE Axon 20 5G avrà un successore: Axon 30 è in dirittura d'arrivo, sempre con fotocamera sotto al display

Tramite un post su Weibo, Ni Fei – a capo di ZTE e di Nubia – ha annunciato che l'azienda lancerà presto un nuovo smartphone con fotocamera sotto il display di seconda generazione. Un ennesimo passo avanti importante, che acquista ancora più valore se si pensa che è il secondo capitolo dell'incarnazione commerciale di questa tecnologia. Mentre ZTE punta a lanciare sul mercato il successore di Axon 20 5G le compagnia rivali devono ancora presentare i rispettivi modelli equipaggiati con la tanto chiacchierata fotocamera sotto al display.

Secondo le indiscrezioni trapelate negli ultimi mesi, il misterioso smartphone arriverà con il nome di ZTE Axon 30 e continuerà ad offrire miglioramenti per il comparto fotografico. Non solo perché pare che si tratterà di un vero e proprio top di gamma, mosso dallo Snapdragon 888.

Comunque è bene specificare che il post di Ni Fei non cita il nome del dispositivo, limitandosi a riportare che il nuovo modello con fotocamera nel display arriverà presto.

