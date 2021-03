Da quando è diventato il primo produttore di smart TV sia in Cina, sia in India, Xiaomi non smette di evolvere un settore in forte crescita. Ma è chiaro che il successo dipenda anche dai prezzi bassi e quindi l'uscita prossima di una Xiaomi Mi TV dal prezzo economico in Full HD con Android TV 10 non dovrebbe sorprendere più di tanto.

Xiaomi Mi TV “Croods”: la smart TV in Full HD e Android 10 compare su Google Play Console

Design e caratteristiche

Stando a quanto raccolto dal file di Google Play Console, la nuova Mi TV con nome in codice “Croods” sarà un modello comunque di buone caratteristiche nonostante abbia una risoluzione “peggiore” rispetto al 4K ad esempio della Mi TV 4S da 43″ presente anche sul nostro mercato. Non a caso citiamo questo modello che perché il sospetto che sia una smart TV da 43″ o anche più piccola da 32″ è forte, visto che purtroppo non è specificata la diagonale. Il design è poi simile agli altri modelli precedenti, confermando alcune ipotesi.

Andando poi alle specifiche tecniche, oltre alla risoluzione già citata Full HD, abbiamo una densità da 320 DPI. Per l'hardware interno, chipset indicato è il MediaTek T31, quindi medio-gamma, con GPU Mali-G52 con 2 GB di RAM. Non specificata la quantità di storage ma sospettiamo che possano essere 8 o 16 GB, il giusto indispensabile. Anche perché, come specifica la piattaforma di certificazione, il sistema operativo è Android TV 10, quindi con tante possibilità nel reparto applicazioni.

Xiaomi Mi TV “Croods”: possibile uscita e prezzo

Purtroppo, non abbiamo ancora alcuna indicazione in merito alla data di uscita di questa nuova Mi TV e tanto meno i mercati scelti per la distribuzione, ma è chiaro che è rivolto ad un pubblico Global oltre che cinese. Per il prezzo, considerando che le Redmi TV simili costavano davvero poco, è facile che segua la stessa trafila e vada a piazzarsi tra i 150 e i 200€.

