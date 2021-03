Quando ci approcciamo a Xiaomi, pensiamo sempre al massimo della tecnologia mobile e alla vastità dei prodotti smartphone. Ma nella sua distribuzione ci sono anche prodotti quotidiani come l'intimo, che siano boxer da uomo o slip e perizoma da donna, che Xiaomi vende sulla piattaforma YouPin.

Xiaomi: l'intimo da donna è comodo e senza cuciture

Come si presentano questo tipo di indumento? Anzitutto sono senza cuciture, quindi molto più comodi e facilmente indossabili, con un tessuto che ricorda molto la seta, così da appoggiarsi comodamente al corpo.

Esistono in confezione da 3 sia la soluzione perizoma, sia la soluzione slip e sono tante le combinazioni di colore disponibili: la prima Nero, Marrone e Blu, la seconda Rosa Carne, Nero e Blu, la terza Nero, Marrone e Rosa Carne, la quarta Nero, Marrone e Rosso, la quinta Blu, Marrone e Rosa Carne. Entrambi i modelli hanno le stesse colorazioni.

Dove potete trovare questi indumenti? L'intimo Xiaomi lo trovate disponibile su AliExpress in confezione da 3, a 9.79€ gli slip e a 6.74€ per i perizoma. Davvero un prezzo ottimo, considerando la spedizione gratis per gli slip ed 1.35€ di spedizione per i tanga.

