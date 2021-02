Quando si fa sport, la prima cosa che si cerca è sicuramente la comodità da fastidi come le pieghettature o la sudorazione. Questo avviene soprattutto per le parti intime, quindi una soluzione ideale sono dei boxer uomo come quelli di Xiaomi Urevo, che sono ora in offerta su AliExpress.

Xiaomi Urevo: i boxer uomo in offerta su AliExpress in diverse colorazioni e confezione da 3 pezzi

Il tessuto dell'indumento intimo di Urevo, autore anche di questo tapis roulant, è traspirante ed elasticizzato, questo per garantire il massimo comfort a chi lo indossa. In effetti sono pensati sia per la quotidianità, sia proprio per lo sport, quasi come se fossero dei pantaloncini tecnici. Esistono di più taglie dalla M alla doppia XL.

La confezione che trovate sullo store cinese contiene 3 pezzi ed è composto da vari colori: il primo con i colori nero, grigio e blu, il secondo con i colori grigio, azzurro e verde ed il terzo con i colori grigio, nero e azzurro. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.

L'offerta di AliExpress per i boxer uomo Xiaomi Urevo ve li fa avere al prezzo di 13.07€ per confezione, a cui va aggiunta l'irrisoria spesa per la spedizione di circa 1€. Contando che si tratta di un prodotto realizzato in tessuto tecnico, è un prezzo tutto sommato giusto e da non lasciarsi scappare, così come queste ciabatte.



