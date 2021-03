Quando puliamo casa, lavare e rimuovere la polvere non basta, ma anche l'aria ha bisogno di ripulirsi. Per questo, un dispositivo come il purificatore d'aria smart Proscenic A8 è sicuramente un candidato importante a questa funzione, soprattutto in offerta con codice sconto su Geekbuying con spedizione da Europa gratis.

Proscenic A8: il purificatore d'aria smart è in offerta con codice sconto su Geekbuying

Il design di questo modello è molto simile a quello dei vari competitor e affini dello stesso brand, quindi di colore bianco, abbastanza compatto e con una grata nella parte inferiore. Bello il LED indicatore della qualità dell'aria che varia in base alla situazione delle polveri sottili PM 2.5. Guardando però alle caratteristiche, ci rendiamo conto di trovarci davanti ad un prodotto di sicura efficacia, dato che ha un tasso di purificazione dell'aria (CADR) da oltre 220 metri cubi/h, con un filtraggio del 99.97%.

Proprio i filtri sono un punto di forza del Proscenic A8, dato che abbiamo un filtraggio a 4 strati, tra l'altro lo stesso filtro è facilmente lavabile ed installabile. Inoltre, è anche molto silenzioso, raggiungendo i 24 dB, così da poter agire anche di notte senza disturbare. In più, è dotato di tasti a sfioramento per impostare le varie velocità della ventola. Infine, è possibile regolarlo tramite applicazione dedicata.

Trovate il purificatore d'aria smart Proscenic A8 in offerta con Coupon su Geekbuying all'ottimo prezzo di 79.7€, con tanto di spedizione da Europa gratuita.

