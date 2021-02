Tenere pulita la casa non si limita certamente a rimuovere polvere o sporco generalizzato. Pulita dev'essere anche l'aria e bisogna attrezzarsi con dispositivi, oggi fortunatamente anche intelligenti, che ci migliorino l'ambiente come può essere il purificatore Proscenic A9, coadiuvato da alte prestazioni.

Perché scegliere un purificatore d'aria e perché Proscenic A9 è tra le migliori soluzioni

Come abbiamo anticipato prima, tenere l'aria di casa pulita e di perfetta qualità è fondamentale, ma perché abbiamo bisogno proprio di un purificatore? I motivi sono molteplici, a partire dal fatto se in casa sono presenti animali, i cui residui non organici possono portare allergie, quindi grazie a questo dispositivo è possibile filtrarli.

Inoltre, in case dove sono presenti fumatori, un purificatore come il Proscenic A9 può evitare i cattivi odori, soprattutto evita che si formi nell'abitazione un ambiente nocivo dovuto proprio dal fumo, mantenendo quindi l'aria fresca. Infine, è utile per creare un posto al sicuro dall'inquinamento esterno delle grandi città, ad esempio.

Ora che sappiamo le proprietà di purificatore d'aria, vi spieghiamo anche perché il Proscenic A9 è tra le migliori soluzioni sul mercato: anzitutto, riesce a coprire un'area di 355.21 m² in soli 7 minuti, ma grazie al filtro HEPA H13 permette di ottenere un filtraggio pressoché completo. Infatti, può neutralizzare fino al 99.97% degli allergeni presenti. Inoltre, è possibile adattare altri filtri multi-funzione (venduti separatamente). In più, non manca la comodità di un'esperienza smart tramite app e assistenti vocali come Alexa e Google.

Troverete Proscenic A9 disponibile sul sito ufficiale del produttore da inizio marzo 2021, dando un'occhiata a questo link. Nel caso foste interessati ad altri prodotti della gamma Proscenic, vi rimandiamo a questo articolo.

