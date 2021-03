La MIUI 12 vi dà problemi con gli sfondi? Ecco come risolvere

Girando all'interno della community, ho notato segnalazioni che riguardano un fastidioso bug che colpisce gli sfondi della MIUI 12 di Xiaomi. Come potete vedere nel video qua sotto, impostando un wallpaper e aprendo la fotocamera, alla sua chiusura lo sfondo torna quello precedente. Un bug bizzarro di cui non c'è ancora una spiegazione precisa, ma da come si comporta sembra legato alla gestione della memoria RAM. Ma al di là delle motivazioni, vediamo come risolvere e tornare a far funzionare lo smartphone normalmente.

C'è un bug nella MIUI 12 che resetta gli sfondi: ecco come fixarlo

Come illustra il video postato da un utente su Reddit, il bug sembra essere vincolato alla MIUI 12 e all'utilizzo dei Super Wallpaper. Con l'ultima versione della propria UI, Xiaomi ha abbellito i propri sfondi con immagini satellitare animate che omaggiano la Terra, la natura e i pianeti. Ma un bug del genere fa decisamente passare la voglia di utilizzarli, pertanto vediamo come provare a risolverlo.

Modifica la personalizzazione della MIUI

Prima di tutto, sincerati di non stare utilizzando temi particolari. Come ben sappiamo, la MIUI 12 di Xiaomi permette agli utenti di affidarsi ad una nutrita piattaforma di temi di personalizzazione. Ed è anche possibile installarne di molti altri grazie alle piattaforme di terze parti. Tuttavia, questa estrema flessibilità può impattare sul funzionamento dei vari elementi che compongono la UI, sfondi compresi. Per questo, ti consiglio di applicare il tema standard, evitando di usare font alternativi. Cancella i temi alternativi e i font che hai installato e riavvia lo smartphone.

Aggiorna Temi e Super Wallpaper

Un'altra procedura che puoi tentare è quella di passare da Super Wallpaper a sfondo statico, poi rimpostare uno sfondo animato. Se anche così non funzionasse, assicurati di avere l'ultima versione disponibile dell'app che li gestisce.

Lo stesso vale per l'app Temi:

Disattiva Glance

Seguendo le testimonianze di questo bug della MIUI 12, alcuni utenti hanno risolto con la disattivazione di Glance per Mi, conosciuto anche come Wallpaper Carousel. Per farlo, prima di tutto dovete fare il cambio di regione per far comparire l'opzione di attivazione/disattivazione, ecco come fare:

Vai in “Impostazioni/Impostazioni aggiuntive/Regione” e cambia da “Italia” a “India“

Cambia launcher

Se nemmeno con i succitati metodi sei riuscito a risolvere il bug degli sfondi che si auto-resettano con la MIUI 12, allora un'altra alternativa è provare a cambiare il launcher. Se il bug ti è capitato utilizzando launcher alternativi (come Nova, POCO Launcher e così via), allora prova a tornare a quello di default Xiaomi. In caso contrario, fai la cosa opposta.

Ovviamente tutti questi sono metodi tappabuchi e che potrebbero non funzionare per tutti i modelli e le ROM. Non resta che attendere un eventuale fix software da parte di Xiaomi stessa.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu