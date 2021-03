Di indossabili ne esistono ormai di tante varietà, ma quelli più utilizzati sono senza dubbio smartwatch e fitness tracker. Se poi sono wearable molto particolari come la fitness tracker Ticwris GTX, lo smartphone da polso Ticwris Max e lo smartwatch con Android 10 Kospet Prime 2, allora averne uno diventa utile e conveniente.

Ticwris GTX, Max e Kospet Prime 2: tutto sui wearable con una marcia in più

La carrellata dei prodotti sopracitati parte da quello più “standard”: infatti, il Ticwris GTX è una fitness tracker che si avvale però di feature che lo avvicinano molto ad uno smartwatch. Infatti, il display ha un'ampia diagonale da 1.91″ con risoluzione 320 x 170 pixel. Oltre a questo, è dotato di sensori per frequenza cardiaca, sonno, ma anche il monitoraggio di 9 modalità sportive, il controllo dell'otturatore della fotocamera ed anche il supporto a notifiche, sia per messaggi che per chiamate. La batteria da 300 mAh riesce a garantire in uso standard 30 giorni di autonomia. Non manca una comoda certificazione d'impermeabilità IP68.

Se volete però osare di più, il brand ha la soluzione giusta per voi: lo smartphone da polso Ticwris Max. Esattamente, un wearable che potete utilizzare come un telefono. Dotato di un chipset MTK6739, ma anche di 3 GB di RAM e 32 GB di storage, ha anche una capiente batteria da 2.880 mAh. Il display è da 2.86″ con risoluzione 640 x 480 pixel e offre anche una fotocamera da 8 MP, impermeabilità IP67 e Face Unlock.

Infine, per chi vuole salire di livello, lo smartwatch Kospet Prime 2, dotato di sistema operativo Android 10 come un vero e proprio smartphone, ha un display tondo da 2.1″ con risoluzione 480 x 480 pixel, ma anche chipset MediaTek Helio P22, 4 GB di RAM e 64 GB di storage. La batteria è da 1.600 mAh, ha dentro di esso uno slot SIM 4G, Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 5.0. Non manca una fotocamera da 13 MP Sony IMX214.

Quindi, i prodotti Ticwris e Kospet si dimostrano effettivamente per ogni esigenza, ma anche per ogni tasca, grazie allo store Colorsmap, che con un codice sconto dedicato lo porta in offerta. Trovate il link ed i Coupon nei box qui in basso.

Articolo Sponsorizzato.

