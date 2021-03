Ora che la nuova serie 9 della casa cinese è finalmente ufficiale – e tutti i dettagli sono stati svelati – è tempo di dedicarsi anche alla parte software. Il primo aggiornamento di OnePlus 9 e 9 Pro arriva a poche ore dal lancio, introduce la OxygenOS 11.2.1.1 e porta con sé tutta una serie di migliorie: ecco tutte le novità dell'update, accompagnate dai link per il download.

OnePlus 9 e 9 Pro ricevono l'aggiornamento alla OxygenOS 11.2.1.1 | Changelog & Download

Pur trattandosi di una release di assestamento post lancio, la OxygenOS 11.2.1.1 per OnePlus 9 e 9 Pro promette vari miglioramenti per il comparto fotografico. Come si evince dal changelog, infatti, l'aggiornamento va a ottimizzare la resa cromatica in modalità Pro e a risolvere alcuni difetti relativi al rumore ed al bilanciamento del bianco. Vengono corretti anche alcuni problemi di sistema, con miglioramenti per la rete e la connettività BT. Le patch di sicurezza sono ancora quelle di febbraio 2021 (quindi aspettiamoci anche altri update a stretto giro).

Sistema Ottimizzata la stabilità della ricarica Ottimizzata la visualizzazione dell'interfaccia utente della barra delle notifiche Risolti altri problemi noti e migliore stabilità del sistema

Camera Ottimizzata la fluidità delle riprese video ottimizzata Ottimizzati i problemi di rumore e bilanciamento del bianco con la fotocamera posteriore Ottimizzata la luminosità notturna della fotocamera posteriore Ottimizzata la resa cromatica della modalità Pro

Bluetooth Risolti i problemi di compatibilità Bluetooth

Rete Migliorata la stabilità delle funzioni di telecomunicazione Migliorate le prestazioni e la stabilità della trasmissione WLAN



Nel momento in cui scriviamo il nuovo aggiornamento per OnePlus 9 e 9 Pro è staro rilasciato tramite OTA: come al solito – per gli utenti che preferiscono il flash manuale – potete effettuare il download della OxygenOS 11.2.1.1 dal nostro articolo dedicato.

