Mentre l'attenzione degli appassionati del brand cinese è tutta focalizzata sui modelli top (come nel caso di Mi 11) e sui nuovissimi dispositivi della serie Redmi Note 10, l'azienda di Lei Jun continua a sfornare accessori di tutto rispetto. Dopo il lancio in patria, stavolta è il turno del proiettore Xiaomi Mi (o Mijia, se preferite) Projector 2 Pro in versione Global: andiamo a scoprire tutte le novità del dispositivo, insieme al prezzo di vendita per noi occidentali.

Aggiornamento 04/03: dopo il debutto in Cina, finalmente il nuovo proiettore è disponibile in salsa Global. Di seguito trovate tutte le caratteristiche mentre a fine articolo è presente il link all'acquisto (ovviamente in offerta lancio).

Xiaomi Mi Projector 2 Pro Global ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo proiettore Mijia

Design e caratteristiche

In termini di design, Xiaomi Mi Projector 2 Pro, mantiene il trend minimal a cui ci ha abituato il brand e richiama le linee della versione Youth precedente (che abbiamo recensito qui). Il proiettore di Xiaomi integra un LED Luminus a 4 canali, in grado di offrire una luminosità fino a 1.300 ANSI Lumen. Il dispositivo è in grado di restituire una gamma cromatica di ≥100% Rec 709, supporta la decodifica HDR10+ ed è dotato di doppi speaker da 10W. In rapporto di proiezione è di 1.1:1, con immagini fino a 200″ di dimensioni (passando per i 60″ ed i 120″ ottimali).

La compagnia cinese suggerisce di sfruttare gli 80″ a 2 metri, i 100″ a 2.5 metri, fino ad un massimo di 120″ alla distanza di 3 metri. Presente all'appello la feature Smart Focus che permette di mettere a fuoco in modo istantaneo ogni volta che si avvia il dispositivo o lo si sposta dalla sua posizione. La messa a fuoco avviene tramite rilevamento TOF e tramite la fotocamera, in due modalità.

Hardware e software

Il nuovo proiettore di Xiaomi integra un chipset Amlogic T972 realizzato a 12 nm: a detta dell'azienda si tratterebbe di una soluzione votata al risparmio energetico (con consumi ridotti del 55% rispetto alla generazione precedente) e con prestazioni migliorate del 63%. Lato memorie trovano spazio 2 GB di RAM e 16 GB di storage.

La parte software è affidata a PatchWall, l'interfaccia delle smart TV del brand. Ovviamente per la versione internazionale abbiamo Android TV 9.0. Non manca il supporto a XiaoAI, l'assistente vocale della compagnia di Lei Jun; nel caso del modello Global è presente la compatibilità con Google Assistant. Infine segnaliamo la possibilità di decodifica sia in 4K che in 8K mentre la risoluzione nativa è in Full HD (1920 x 1080 pixel). Per concludere vi ricordiamo che si tratta di un prodotto smart, in grado di interfacciarsi con lo smartphone tramite l'app del brand cinese.

Xiaomi Mi Projector 2 Pro ufficiale in versione Global – Prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo Xiaomi Mi Projector 2 Pro Global è 660€ in offerta lancio sullo store Banggood. Se siete interessati vi consigliamo di dare un'occhiata tramite il link in basso dato che il prezzo promozionale è destinato a salire man mano che aumenteranno i preordini. La spedizione è prevista entro il 23 marzo. Se non riuscite a visualizzare il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato a Banggood, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu