Come accade già per molti elettrodomestici, anche l'illuminazione in casa è diventata intelligente. E un brand come Yeelight lo sa bene, da anni infatti produce illuminazione smart e anche stavolta non è da meno con i prodotti come la luce da monitor, le lampadine e la plafoniera.

Yeelight: tutto sulla luce da monitor, le lampadine e la plafoniera smart

Apriamo la carrellata di prodotti smart Yeelight con la luce da monitor PC, la Screen Light Bar, che permette di regolare l'illuminazione, l'intensità e tanti altri settaggi anche ottimizzati per il gaming. Infatti, è possibile collegarli con gli assistenti vocali come Alexa, ma anche con il sistema di illuminazione gaming RGB Razer Chroma.

Dal PC passiamo all'illuminazione della propria stanza, con le lampadine Yeelight LED GU10, sia multicolore che luce bianca regolabile. Anche queste sono ovviamente regolabili tramite applicazione e i vari supporti sopracitati. Inoltre, è presente anche il modello Smart Bulb 1S, che si distingue per un consumo energetico molto basso.

Infine, troviamo la plafoniera smart Yeelight Ceiling Colorful, che si distingue appunto per il fatto di poter illuminare la stanza di vari colori, oltre al potersi collegare, come le altre, a servizi intelligenti come Smart Things di Samsung o Google Assistant.

Dove potete trovare queste interessanti soluzioni di luce smart? La luce da monitor PC, le lampadine e la plafoniera smart sono disponibili su AliExpress ai link che trovate qui sotto, mentre vi rimandiamo a questo link per riscattare un Coupon venditore.

Articolo Sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu