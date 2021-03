Xiaomi Mi Note 10/10 Pro si aggiorna ad Android 11 | Download

Si conclude la fase di beta testing ed è tempo di Android 11 per Xiaomi Mi CC9 Pro e Mi Note 10/10 Pro. Per il nuovo major update è in fase di avvio il roll-out per lo smartphone di fascia medio/alta. Al debutto a fine 2019, fece parlare molto di sé per essere il primo smartphone al mondo a sfoggiare un ampio sensore fotografico da 108 MP. Arrivò sul mercato con un software basato su MIUI 11 e Android 9.0 Pie e, dopo essersi aggiornato a MIUI 12 ed Android 10, arriva l'ultimo firmware in casa Google.

Aggiornamento 12/03: a mesi di distanza, l'aggiornamento ad Android 11 continua il suo percorso di diffusione a bordo di Xiaomi Mi Note 10/10 Pro. Ve ne parliamo a fine articolo.

L'aggiornamento ad Android 11 arriva su Xiaomi Mi Note 10 e 10 Pro

I possessori asiatici di Mi CC9 Pro possono così iniziare ad aggiornarlo ad Android 11, mentre quelli di Mi Note 10 dovranno attendere ancora. Il firmware che sta venendo rilasciato via OTA è la MIUI V.12.1.3.0.RFDCNXM, quindi si tratta della China Stable. Come tutti gli aggiornamenti di questo tipo, anche in questo caso si tratta di una ROM Stable Beta. Come spiegato nella nostra guida alla MIUI, sono firmware sì definitivi ma che vengono rilasciati ad una ristretta cerchia di utenti. Nel momento in cui non vengono segnalati bug rilevanti, lo stesso firmware viene quindi distribuito a tutti gli utenti.

Qualora non voleste attendere, potete avere Android 11 sul vostro Mi Note 10 grazie al lavoro del team Xiaomi.eu. È disponibile un porting occidentale della ROM: lo potete trovare e scaricare da questo articolo.

È il turno di Mi Note 10 | Aggiornamento 22/02

C'è voluto un po' di tempo, ma finalmente l'aggiornamento ad Android 11 sta per arrivare anche ai possessori di Xiaomi Mi Note 10 e Mi Note 10 Pro che vivono in Europa. Il roll-out è ufficialmente partito con l'ultima release V12.1.3.0.RFDEUXM, pertanto riguarda la ROM europea. L'aggiornamento dovrebbe già essere stato inviato a tutti, dato che non sembra trattarsi di una Stable Beta, bensì della ROM definitiva.

Anche Global | Aggiornamento 12/03

Ci sta volendo più di quanto sperato dagli utenti, ma l'aggiornamento con MIUI 12 e Android 11 continua ad arrivare a bordo di Xiaomi Mi Note 10 e 10 Pro. Dopo l'Europa, oggi è il turno della versione Global, con il roll-out della ROM Stable Beta in vista del rilascio stabile che (si spera) avrà luogo nelle prossime settimane.

Scarica Android 11 per Xiaomi Mi Note 10/10 Pro

