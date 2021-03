Xiaomi Mi 9T/Redmi K20 si aggiorna ad Android 11 | Download

Continua l'opera di aggiornamento ad Android 11 da parte di Xiaomi e questa volta è il turno di Redmi K20 aka Xiaomi Mi 9T. A pochi giorni di distanza dal rilascio europeo per Xiaomi Mi 10T Lite, il team di sviluppo della compagnia prosegue l'espansione dei modelli aggiornati. Ad oggi, infatti, fra variante geografiche varie l'azienda può contare ben 24 modelli aggiornati all'ultimo major update ufficiale rilasciato da parte di Google.

Xiaomi Mi 9T e Redmi K20 iniziano ad aggiornarsi ad Android 11

E a proposito di varianti geografiche, l'aggiornamento ad Android 11 che sta venendo rilasciato in queste ore riguarda proprio Redmi K20, versione asiatica del nostro Xiaomi Mi 9T. La release software, quindi, è la V12.1.1.0.RFJCNXM e riguarda la platea asiatica, come possiamo intuire dal suffisso “CN” all'interno della sua sigla. A tal proposito, vi rimando a questo articolo in cui vi spiego il significato di queste “strane” lettere. Per i possessori di Xiaomi Mi 9T, invece, sarà necessario attendere il debutto del firmware europeo EEA, contrassegnato dalla sigla EU. Non c'è ancora una data di rilascio, perciò potrebbe essere necessario attendere qualche ore, così come qualche giorno se non qualche settimana. Non appena sarà disponibile, ovviamente, lo troverete menzionato in questa pagina.

Per il momento, anche per gli utenti China l'aggiornamento è in fase Stable Beta. Anche se tecnicamente è quello definitivo, quindi, sta venendo rilasciato solamente ad una ristretta cerchia di utenti, ai quali seguiranno tutti quanti nel caso in cui non venissero riscontrati bug significativi. Se non sapete ancora quali sono le novità di Android 11, ve le spieghiamo nell'articolo dedicato, assieme all'elenco dei modelli che si aggiorneranno (o già aggiornati).

Scarica Android 11 per Redmi K20

