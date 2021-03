Xiaomi Mi 11 Lite 5G vs Samsung Galaxy A52 5G vs OPPO A94 5G: tutte le differenze

In queste settimane abbiamo assistito al lancio ufficiale del trittico composto da Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Samsung Galaxy A52 5G e OPPO A94 5G. Un trio di smartphone che va ad arricchire la proposta di ultima generazione per la fascia mid-range. Dei modelli Xiaomi e Samsung c'è anche una versione 4G, ma in questo confronto riepilogativo mi concentrerò esclusivamente su quelle più pregiate. Se foste indecisi per quale modello optare, in questo articolo potete trovare tutte le differenze che caratterizzano i tre telefoni, fra specifiche e prezzo di vendita.

Tutte le differenze fra Xiaomi Mi 11 Lite, OPPO A94 e Samsung Galaxy A52 in salsa 5G

Design e display

Per tutti e tre troviamo estetiche differenti, per quanto non in maniera radicale. Mi 11 Lite 5G si fa forte di una scocca in vetro, ma il policarbonato di Samsung offre anche la certificazione IP67, non facile da trovare in questa fascia di prezzo. Lo Xiaomi ha un peso piuttosto ridotto ed è l'unico dei tre ad avere il sensore ID laterale anziché sotto al vetro. Le dimensioni complessive sono abbastanza simili fra tutti, ma la tecnologia del display non del tutto. Sono tutti e tre AMOLED Full HD+, ma cambiano i gradi di refresh rate.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G Samsung Galaxy A52 5G OPPO A94 5G Dimensioni 160,5 x 75,7 x 6,8 mm 159,9 x 75,1 x 8,4 mm 160,1 x 73,4 x 7,8 mm Peso 159 g 189 g 172 g IP5x/6x – IP67 – Schermo 6,55″ Full HD+ 6,5″ Full HD+ 6,43″ Full HD+ Pannello AMOLED piatto AMOLED piatto AMOLED piatto Refresh Rate 90 Hz 120 Hz 60 Hz Protezione Gorilla Glass 6 Gorilla Glass 5 Gorilla Glass 5 Lettore ID Laterale Nel display (ottico) Nel display (ottico) Colorazioni Truffle Black, Mint Green, Citrus Yellow Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet, Awesome Blue Fluid Black, Cosmo Blue

Hardware

Sotto il profilo tecnico, i tre smartphone hanno tre piattaforme differenti. Su Xiaomi e Samsung troviamo soluzioni targate Qualcomm, mentre per OPPO si è preferito optare per MediaTek. Xiaomi ha il SoC più recente dei tre, potendo vantare anche Wi-Fi 6, GPS a doppia frequenza e porta IR. Ma è anche l'unico a non avere il supporto alla microSD. Inoltre, è l'unico senza ingresso mini-jack, mentre OPPO è privo degli speaker stereo. Parlando di batterie, OPPO vanta la rapida ricarica Super VOOC a 50W.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G Samsung Galaxy A52 5G OPPO A94 5G SoC Snapdragon 780G Snapdragon 750G Dimensity 800U 5 nm 8 nm 7 nm CPU 1 x 2,4 GHz + 3 x 2,2 GHz + 4 x 1,90 GHz (Kryo 670) 2 x 2,2 GHz + 6 x 1,8 GHz (Kryo 570) 2 x 2,4 GHz + 6 x 2,0 GHz (Cortex-A76+A55) GPU Adreno 642 Adreno 619 Mali-G57 MC3 RAM 6/8 GB (LPDDR4X) 6/8 GB (LPDDR4X) 8 GB (LPDDR4X) ROM 128 GB (UFS 2.2) 128/256 GB (UFS 2.1) 128 GB (UFS 2.0) MicroSD No Sì Sì Batteria 4.250 mAh 4.500 mAh 4.310 mAh Ricarica 33W 25W 50W Wireless – – – 5G n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 ? ? 4G+ Sì Sì Sì 4G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 32, 66

LTE TDD: 38, 40, 41 ? ? Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Bluetooth 5.2 5.0 5.1 GPS Doppia frequenza Sì No No NFC Sì Sì Sì Speaker stereo Sì Sì No Mini-jack No Sì Sì USB Type-C 2.0 2.0 ? Infrarossi Sì No No

Fotocamera

Dal punto di vista fotografico, i comparti dei tre smartphone sono abbastanza similari fra loro. Primario, grandangolare e macro sono ormai regola comune in questa fascia di prezzo. Tuttavia, Samsung Galaxy A52 5G può contare anche sul sistema di stabilizzazione ottica OIS.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G Samsung Galaxy A52 5G OPPO A94 5G Primario 64 MP, f/1.8, 1/1.97″, 0.7 µm, PDAF 64 MP, f/1.8, 1/1.7X”, 0.8 µm, PDAF, OIS 48 MP, f/1.7, 1/2.0″, 0.8 µm, PDAF Grandangolo 8 MP, f/2.2, 1/4.0″, 1.12 µm, 119˚ 12 MP, f/2.2, 1.12 µm, 123° 8 MP, f/2.2, 1/4.0″, 1.12 µm, 119° Teleobiettivo – – – Macro 5 MP, f/2.4 5 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 Profondità – 5 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 Video 4K 30 fps, Slow-mo 960 fps 4K 30 fps, Slow-mo 120 fps 8K 30 fps, 4K 60 fps, Slow-mo 240 fps Selfie 20 MP, f/2.2, 1/3.4″, 0.8 µm 32 MP, f/2.2, 1/2.8″, 0.8 µm 16 MP, f/2.4, 1/3.06″, 1.0 µm

Prezzo

Concludiamo parlando di prezzi, indicando quelli che sono i costi di listino previsti per i tre dispositivi a confronto.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G Samsung Galaxy A52 5G OPPO A94 5G 6/128 GB 369€ 459,90€ – 8/128 GB ? ? 369€

Come prevedibile, dei tre è il Samsung a risultare il più costoso, ma bisogna considerare che è anche quello più soggetto a ribassi. Come da “tradizione”, infatti, è già possibile trovarlo ad uno street price paragonabile a quello di Xiaomi ed OPPO.

