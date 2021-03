Di recente abbiamo assistito al debutto del nuovo modello della serie 8 in Italia – ora disponibile all'acquisto su Amazon – mentre in patria la casa asiatica ha dato il meglio di sé con il super flagship GT 5G, accompagnato anche dal modello GT Neo. Ma le sorprese non sembrano finire qui: infatti alcuni teaser pubblicati dall'azienda ci mostra dei misteriosi dispositivi, tra cui Realme MeowBook, il primo laptop del marchio.

MeowBook, Meow VR Glasses, Meow TV e Meow AI Speaker: cosa bolle in pentola in casa Realme?









Ovviamente il richiamo a Realmeow è palese: si tratta della simpatica mascotte dell'azienda, un gattone giallo ipertecnologico. La pagina di TechLife, ossia la divisione del brand dedicata alla domotica e agli accessori, ha condiviso le immagini che vedete in alto. Questi dovrebbero rappresentare i nuovi prodotti in arrivo nel corso del mese di Aprile. Si tratta del primo notebook di Realme, chiamato MeowBook, accompagnato da un visore VR, da uno speaker AI (presumibilmente con Google Assistant) e perfino da una colossale smart TV da ben 100″.

I nomi di tutti i prodotti comprendono la parola Meow e perfino il logo presente sui dispositivi ricorda il faccione della mascotte. Si tratta di veri dispositivi in arrivo? Dato che ci troviamo in un periodo particolare è lecito ipotizzare che si tratti di un Pesce d'Aprile anche se questo “scherzo” potrebbe celare davvero dei nuovi dispositivi.

In fondo si è parlato in varie occasioni del notebook di Realme anche se l'azienda ci ha tenuto a specificare che il terminale non sarebbe arrivato a stretto giro. Infatti un noto leaker ha rivelato che i primi laptop del brand sarebbero arrivati quest'estate. Insomma, quale che sia il destino dei prodotti a marchio Meow… forse questi racchiudono un fondo di verità! Restiamo in attesa di ulteriori dettagli dato che ormai il mese di aprile è qui.

